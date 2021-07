Legia Warszawa pokonała u siebie Bodoe/Glimt 2:0 (1:0) i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w Norwegii polski zespół wygrał 3:2. Kolejnym rywalem Legii będzie estońska Flora Tallinn.

Piłkarze Legii Warszawa cieszy się z gola Tomasa Pekharta / Piotr Nowak / PAP

Po wyjazdowym zwycięstwie Legia była w korzystnej sytuacji, ale zniesienie od tego sezonu reguły podwójnie liczonych goli zdobytych na wyjeździe w przypadku remisu spowodowało, że jednym trafieniem Norwegowie mogli wyrównać stan rywalizacji.

W stosunku do pierwszego meczu w składzie Legii nastąpiła tylko jedna zmiana. Od pierwszej minuty na boisku pojawił się Josip Juranovic, który z reprezentacją Chorwacji rywalizował na mistrzostwach Europy.



Podopieczni trenera Czesława Michniewicza zaczęli spotkanie cofnięci do obrony. Goście spokojnie rozgrywali piłkę, ale długo nie potrafili zagrozić bramce strzeżonej przez Artura Boruca.



Naprawdę niebezpiecznie zrobiło się tylko raz. W 33. minucie po dośrodkowaniu, z pięciu metrów do siatki nie zdołał trafić Erik Botheim.



Ta sytuacja okazała się być pobudką dla gospodarzy. W 36. minucie pierwszą groźną okazje stworzyła Legia, ale Luqinhas posłał piłkę obok słupka. Brazylijczyk poprawił się pięć minut później, kiedy po indywidualnej akcji dał swojej drużynie prowadzenie.



Po przerwie Legia kontrolowała wydarzenia na boisku, a goście blisko zdobycia bramki również byli tylko raz. W 69. minucie po dośrodkowaniu z rzutu różnego i główce jednego z zawodników norweskiej ekipy piłka trafiła w poprzeczkę.



W 83. minucie na boisku pojawił się drugi z legionistów, który brał udział w Euro - Czech Tomas Pekhart. Król strzelców ekstraklasy w poprzednim sezonie pokazał, że instynktu snajpera nie stracił. Wynik strzałem z bliska ustalił w doliczonym przez sędziego czasie gry.



Aby awansować do fazy grupowej LM Legia musi wyeliminować czterech przeciwników. Rywalizację z Florą zacznie już za tydzień w Warszawie. Estończycy w pierwszej rundzie okazali się lepsi od drużyny Hibernians z Malty.

Legia Warszawa - Bodoe/Glimt 2:0 (1:0).



Bramki: Luquinhas (41), Tomas Pekhart (90+4).



Żółte kartki: Legia - Bartosz Kapustka, Filip Mladenovic; Bodoe/Glimt - Sebastian Tounekti.



Sędzia: Aristotelis Diamantopoulos (Grecja).



Legia: Artur Boruc - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia - Josip Juranovic (80. Mattias Johansson), Bartosz Slisz, Andre Martins, Filip Mladenovic - Bartosz Kapustka (72. Rafael Lopes), Mahir Emreli (83. Tomas Pekhart), Luquinhas.



Bodoe/Glimt: Nikita Haikin - Alfons Sampsted, Brede Moe (60. Sigurd Kvile), Marius Lode, Marius Hoeibraaten - Sondre Brustad Fet (90+1 Elias Hagen), Patrick Berg, Ulrik Saltnes - Hugo Vetlesen (60. Sebastian Tounekti), Erik Botheim (60. Lasse Nordas), Pernambuco (76. Axel Lindahl).