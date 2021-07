Pogoń Szczecin bezbramkowo zremisowała z NK Osijek w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Rewanż odbędzie się za tydzień w Chorwacji.

Piłkarz drużyny Pogoń Szczecin Alexander Gorgon (P) i Danijel Loncar (L) z zespołu NK Osijek / Jerzy Muszyński / PAP

Do tej pory Pogoń nie wygrała żadnego meczu na arenie europejskiej i dzisiaj tę serię przedłużyła do siedmiu meczów. Mimo iż gospodarze przez większość meczu mieli przewagę, to nie potrafili jej udokumentować choćby jednym golem.



Z przedmeczowych analiz wynikało, że "Portowcy" muszą zwrócić szczególną uwagę na napastnika Osijeku Ramona Miereza. Król strzelców chorwackiej ekstraklasy z poprzedniego sezonu pokazał się już w 2 minucie, ale jego strzał był mocno niecelny.



Potem inicjatywę przejęli gospodarze. W 7 min. Ivica Ivusic obronił strzał Sebastiana Kowalczyka, ale przyznać trzeba, że pomocnik gospodarzy źle trafił w piłkę ułatwiając zadanie bramkarzowi Chorwatów. Trzy minuty później niecelnie strzelał Jakub Bartkowski. Te akcje sprawiły, że goście uszczelnili obronę i przez kolejne minuty nie pozwalali gospodarzom na przedarcie się na własne pole karne. Toteż w 32 min. Rafał Kurzawa spróbował strzału z dystansu, ale nie trafił w bramkę.



Druga połowa spotkania była potwierdzeniem tego, że obie drużyny mają najlepsze formacje defensywne w swoich ligach. Zarówno piłkarze Pogoni, jak i goście mieli ogromne problemy z przedarciem się na przedpole bramek rywali. Portowcy kompletnie unieszkodliwili Ramona Miereza i Damjana Bohara. Do tego stopnia, że były napastnik Zagłębia Lubin został zdjęty z boiska w 70. minucie. Z kolei w szeregach gospodarzy zagrożenia dla rywali nie stanowili zarówno Luka Zahovic jak i jego zmiennik - debiutant Piotr Parzyszek.



W 78 min. najlepszą sytuację mieli gospodarze. Kowalczyk wymienił piłkę z Gorgonem i wyszedł na czystą pozycję, ale strzelił zbyt lekko i Ivusic obronił.



Końcówka należała jednak do gości i tylko ofiarne interwencje Benedikta Zecha oraz Damiana Dąbrowskiego sprawiły, że skrzydłowi Osijeku w dogodnych sytuacjach nie byli w stanie oddać strzałów na bramkę Dantego Stipicy. Rewanż za tydzień na Chorwacji.

Pogoń Szczecin - NK Osijek 0:0

Żółta kartka - NK Osijek: Amer Hiros.



Sędzia: Horatiu Fesnic (Rumunia). Widzów: 6 615.



Pogoń: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Konstantinos Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata - Damian Dąbrowski - Rafał Kurzawa, Alexander Gorgon, Kacper Kozłowski (68. Jean Carlos), Sebastian Kowalczyk (80. Kamil Drygas) - Luka Zahovic (80. Piotr Parzyszek)



Osijek: Ivica Ivusic - Danijel Loncar, Mile Skoric, Jewgen Chaberko, Mario Jurcevic - Vedran Jugovic (70. Darko Nejasmić), Mihael Zaper, Laszlo Kleinheisler (58. Marin Pilj) - Mato Milos (82. Sime Grżan), Damjan Bohar (70. Amer Hiros) - Ramon Mierez (82. Antonio Mance).