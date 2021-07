Jakub Wolny wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Trzeci był Dawid Kubacki. Drugie miejsce zajął Austriak Jan Hoerl. W zawodach nie wystartował Kamil Stoch.

Jakub Wolny został zwycięzcą w pierwszym konkursie indywidualnym Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na skoczni HS 120 w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP

Kilka godzin przed rozpoczęciem konkursu okazało się, że Stochowi - zwycięzcy piątkowych kwalifikacji - występ w inauguracyjnych zawodach LGP uniemożliwi obrzęk stawu skokowego.

Nie krył on smutku, że problemy zdrowotne przeszkodziły mu w rywalizacji przed polską publicznością. "Niestety rano obudziłem się z niespodzianką, opuchlizną. Przez kilka godzin walczyliśmy, żeby zmniejszyć obrzęk, ale się nie udało" - można przeczytać w jego krótkim oświadczeniu.



Ostatecznie do rywalizacji przystąpiło 11 Polaków, z czego ośmiu zakwalifikowało się do rundy finałowej. Klemens Murańka został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. Do finałowej serii nie awansowali Jarosław Krzak i Tomasz Pilch.



Wolny po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce. Jednak w drugiej krótsze próby od niego oddali wicelider Niemiec Marcus Eisenbichler, który spadł na piąte miejsce, jak i prowadzący Hoerl. Kubacki na podium awansował z piątego miejsca.



Jak przyznał po zawodach ich zwycięzca, jego sobie skoki nie było efektowne, ale efektywne. Na pewno jest wiele elementów, nad którymi jeszcze muszę popracować - powiedział Wolny na antenie TVP Sport.



W tym sezonie letnim w trakcie LGP na obiekcie im. Adama Małysza są przeprowadzane też konkursy pań. W sobotę wygrała Słowenka Ursa Bogataj, a najlepsza z Polek, Nicole Konderla zajęła 26. miejsce (jako jedyna z biało-czerwonych awansowała do serii finałowej).

W niedzielę w Wiśle zostaną przeprowadzone konkursy indywidualnw kobiet i mężczyzn.



Wyniki sobotniego konkursu mężczyzn LGP w Wiśle:



1. Jakub Wolny (Polska) 261,2 pkt (123,5/126,5)

2. Jan Hoerl (Austria) 260,8 (130,5/125,0)

3. Dawid Kubacki (Polska) 257,7 (122,5/127,0)

4. Marcus Schiffner (Austria) 254,2 (130,5/124,5)

5. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 252,9 (128,0/121,5)

6. Karl Geiger (Niemcy) 251,7 (124,0/125,0)

...

13. Piotr Żyła (Polska) 240,3 (122,0/125,0)

15. Stefan Hula (Polska) 234,0 (121,0/122,0)

17. Paweł Wąsek (Polska) 229,4 (120,5/117,5)

20. Aleksander Zniszczoł (Polska) 223,7 (123,5/117,0)

21. Maciej Kot (Polska) 220,7 (121,0/117,0)

22. Andrzej Stękała (Polska) 218,0 (118,5/114,5)

34. Jarosław Krzak (Polska) 98,5 (111,0)

36. Tomasz Pilch (Polska) 97,6 (112,0)



Klemens Murańka - zdyskwalifikowany