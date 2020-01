W moskiewskim laboratorium dopingowym doszło do manipulacji danymi 145 sportowców - powiedział "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ekspert Światowej Agencji Antydopingowej Guenter Younger. Od 22 stycznia placówka nie ma uprawnień WADA do prowadzenia działalności.

Laboratorium w Moskwie zmanipulowało dane ponad 140 sportowców? / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Akredytację moskiewskie laboratorium straciło już w 2015 roku, kiedy wyszło na jaw, że było zaangażowane w proceder dopingowy. Chodziło o podmienianie i niszczenie próbek, po to, żeby na jaw nie wyszły pozytywne wyniki testów. W maju 2016 pozwolono na wykonywanie placówce badań pod kątem tzw. paszportu biologicznego sportowców, ale w ubiegłym tygodniu ponownie cofnięto zgodę. Jak się okazało, dane, jakich domagała się WADA do końca 2018 roku, zostały przekazane z opóźnieniem i również zmanipulowane.



Jesteśmy w stanie stwierdzić, które pliki zostały usunięte i kiedy. Ale w żadnym wypadku nie możemy ich odtworzyć - podkreślił Guenter Younger.



WADA, na której czele od początku stycznia stoi Witold Bańka, pozyskała materiały o 298 sportowcach. Nieprawidłowości wykryto w danych dotyczących 145 z nich.



Przez pół roku ja i mój zespół dążyliśmy tylko do tego, żeby stwierdzić, jakie dane zostały zmodyfikowane, usunięte lub dodane. Czasem takie działania antydatowano. Zajmiemy się każdym z tych 298 przypadków - zapewnił Younger.

Sportowy skandal w Rosji

Skandal dopingowy w Rosji ciągnie się już od ponad pięciu lat. Po jego wykryciu niektórym sportowcom tego kraju odebrano medale wywalczone na igrzyskach olimpijskich. "Sborna" została też wykluczona z udziału w najważniejszych imprezach międzynarodowych do 2024 roku - w tym z tegorocznej letniej olimpiady w Tokio oraz zimowej w Pekinie w 2022.

Jestem przeciwny stosowaniu jednakowej kary dla wszystkich. Popatrzmy na to, kto ten cały proceder ujawnił: to nie byli Europejczycy, Amerykanie ani my w WADA. Zrobili to rosyjscy sportowcy, trenerzy i urzędnicy, którzy mieli dość tego systemu manipulacji. Dlaczego w przyszłości ktoś miałby ujawnić inny skandal dopingowy wiedząc, że zostanie później za to ukarany tak jak wszyscy pozostali? - podkreśla jednak ekspert Światowej Agencji Antydopingowej Guenter Younger.



Sprawą wykluczenia Rosji z zawodów międzynarodowych zajmuje się teraz Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Wyrok spodziewany jest w kwietniu lub maju.