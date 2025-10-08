FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon Ligi Mistrzyń od efektownego zwycięstwa. Hiszpańska drużyna rozbiła Bayern Monachium aż 7:1. Bohaterką spotkania została Ewa Pajor, która dwukrotnie wpisała się na listę strzelczyń.

/ JOSEP LAGO / AFP / East News

We wtorkowy wieczór kibice zgromadzeni na stadionie w Barcelonie byli świadkami prawdziwego piłkarskiego widowiska. Już w 3. minucie Alexia Putellas otworzyła wynik meczu, dając sygnał do ofensywy swojej drużynie.

W 12. minucie prowadzenie podwyższyła Ewa Pajor, która wykorzystała zamieszanie pod bramką i efektownym strzałem z bliska pokonała bramkarkę Bayernu.

Barcelona rozgromiła Bayern Monachium

Reprezentantka Polski znalazła się w wyjściowym składzie Barcelony i rozegrała bardzo dobre spotkanie. Po raz drugi do siatki trafiła w 56. minucie, ustalając wynik na 5:1. Pajor opuściła boisko w 73. minucie, żegnana brawami przez kibiców.



Oprócz Pajor, dwukrotnie na listę strzelczyń wpisała się Claudia Pina, która zdobyła bramki w końcówce spotkania.

/ Alejandro Garcia / PAP/EPA

Pozostałe gole dla Barcelony zdobyły Esmee Brugts (27. minuta) oraz Salma Paralluelo (45+1.). Bayern odpowiedział jedynie trafieniem Klary Buehl w 32. minucie.

Arsenal z falstartem

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń, gdzie minimalnie uległa Arsenalowi Londyn 0:1. Tym razem jednak to angielska drużyna rozpoczęła rozgrywki od porażki - Arsenal przegrał u siebie z Olympique Lyon 1:2.



