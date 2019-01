Jeszcze w Sylwestra Kamil Glik przyznał, że rok, który się skończył był "świetny”, ale pochwalił się też nową informacją. Niebawem będzie miał kolejną, drugą córkę.

Kamil Glik uważa, że ma za sobą dobry rok / Andrzej Grygiel / PAP

Na potwierdzenie, wśród wielu obrazków z minionego roku, polski obrońca załączył również zdjęcia USG.

Pozostałe fotografie są związane z wydarzeniami, które - jak można przypuszczać - w ostatnich miesiącach były dla niego ważne. Jest więc zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą, który trzyma okolicznościową koszulkę reprezentacji Polski, z wiceprezesem Monaco Wadimem Wasiliewem, z byłym selekcjonerem Adamem Nawałką, a także zdjęcie przedstawiające kontuzję barku tuż przed mundialem. Ten uraz o mało co nie pozbawił go wyjazdu do Rosji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Glik zdobył wicemistrzostwo Francji z Monaco, ale od kilku miesięcy drużyna gra bardzo słabo i teraz walczy o utrzymanie w Ligue 1.