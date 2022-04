Piłkarze Bayernu Monachium mogą sięgnąć dziś po 10. z rzędu mistrzostwo Niemiec. Przed Bawarczykami prestiżowy mecz, bo podejmą na własnym stadionie Borussię Dortmund. Rywalizacja tych dwóch drużyn już od ponad dekady elektryzuje fanów Bundesligi. W tabeli po 30. kolejkach Bayern ma 9 punktów przewagi nad Borussią.

Mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund / BERND THISSEN / PAP/DPA

Bayern Monachium wygrywa Bundesligę nieprzerwanie od sezonu 2012/2013. Teraz jest blisko kolejnego mistrzostwa. Choć Bawarczycy mieli w tym sezonie słabsze momenty, to w Bundeslidze ciągle nikt nie potrafi im realnie zagrozić.

Po 30. kolejkach przewaga Bayernu nad drugą w tabeli Borussią Dortmund wynosi 9 punktów. Jeśli drużyna trenera Nagelsmanna dziś wygra, zdobędzie tytuł. Ewentualna porażka jednak mocno skomplikuje sprawę i niewykluczone, że jednak doczekamy się emocjonującej końcówki sezonu Bundesligi.

W Bayernie nerwowych dni woleliby jednak uniknąć. Bawarczycy szybko pożegnali się w tym sezonie z Pucharem Niemiec (porażka w 2. rundzie z Borussią Moenchengladbach), odpadli także w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Co prawda w sierpniu wywalczyli Superpuchar, ale to jak na warunki Bayernu niewiele. Monachijczycy w lutym zaliczyli ligową wpadkę przegrywając z VfL Bochum 2:4, ale od tego czasu wygrali 6 meczów, a 2 zremisowali. Na swoim stadionie od początku sezonu wygrali 12 z 15 meczów strzelając ponad 40 bramek.

Borussia mocno osłabiona

Po kolejny tytuł króla strzelców pewnie zmierza Robert Lewandowski, który strzelił już 32 bramki, a drugi w tej klasyfikacji Czech Patrik Schick 20. Za nich plecami jest Erling Haaland. Coraz głośniej mówi się o tym, że Norweg po sezonie odejdzie z Borussi Dortmund, ale na razie spróbuje pokrzyżować mistrzowskie plany Bayernu. Po kontuzji, która zmusiła go do opuszczenia w lutym kilku spotkań Haaland się zaciął, ale ostatnio wbił dwie bramki Wolfsburgowi. Teraz jego trafienia na pewno by się Borussi przydały. Dortmundczycy niedawno przegrali ważny mecz z RB Lipsk. To mogła być kluczowa porażka w walce o tytuł.

Bayern wygrał sześć ostatnich ligowych meczów z Borussią. Poprzednie zwycięstwo klub z Dortmundu odniósł w tej rywalizacji w listopadzie 2018 roku. Na Signal Iduna Park wygrał 3:2. Na wyjazdowe zwycięstwo nad Bayernem Borussia czeka od kwietnia 2014 roku. Wtedy wygrała 3:0.

Ekipa prowadzona przez Marco Rosego zagra w Monachium mocno osłabiona. W czwartek urazu na treningu nabawił się bramkarz Gregor Kobel. Na liście piłkarzy leczących kontuzje są także Mats Hummels, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Axel Witsel, Thorgan Hazard czy Giovanni Reyna.

Za plecami czołowej dwójki toczy się ciekawa rywalizacja o kolejne miejsca premiowane możliwością gry w Lidze Mistrzów. Na razie trzeci w tabeli jest RB Lipsk (54 punkty), ale tej drużynie po piętach depczą Bayer Leverkusen (52) i SC Freiburg (51), które jest objawieniem sezonu.

Jak wygląda sytuacja w innych ligach?

W sobotni wieczór odzyskanie mistrzostwa Francji może przypieczętować Paris Saint-Germain. Paryżanie zagrają u siebie z Lens. Obecnie na 5. kolejek przed końcem sezonu mają oni 15 punktów przewagi nad Olympique Marysylia. W Hiszpanii blisko koronacji Real Madryt, ale w weekend w Primera Division będziemy mieli jedynie nadrobienie zaległości. FC Barcelona zagra z Rayo Vallecano. Najbliższy mecz "Królewskich" z Espanyolem 30 kwietnia. Zwycięstwo drużyny Carlo Ancelottiego pozwoli Realowi odzyskać tytuł po roku przerwy. Dłużej poczekamy na rozstrzygnięcia w Anglii i Włoszech. W Premier League wyrównaną walkę o tytuł toczą Manchester City i Liverpool. W Serie A na czele dwa kluby z Mediolanu: Inter i AC Milan.