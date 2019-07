Zaledwie dwa miesiące po zawale słynny hiszpański bramkarz Iker Casillas rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z FC Porto. 38-letni piłkarz zaprzeczył tym samym medialnym spekulacjom o zakończeniu kariery.

Iker Casillas podczas meczu FC Porto z Schalke Gelsenkirchen / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Powrót do pracy, pierwszy dzień - napisał na swoim profilu na Facebooku Iker Casillas, dołączając zdjęcie, na którym "w stroju cywilnym" są też inni zawodnicy portugalskiej drużyny.





38-mio letni Hiszpan 1 maja źle się poczuł podczas treningu i został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano zawał. Sytuację szybko opanowano, ale i tak zatrzymano go w placówce na kilka dni.



Opuścił ją 6 maja i wówczas mówił, że nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości, ale tak czy inaczej czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".

Jestem w dużo lepszym stanie. Czeka mnie kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa. Prawda jest taka, że na razie jest mi wszystko jedno. Najważniejsze jest to, że wciąż tu jestem. Trzeba poczekać i pozwolić sercu, ciału i głowie się wyciszyć - mówił wówczas dziennikarzom zgromadzonym przy wejściu do szpitala w Porto.



Niektóre z mediów spekulowały, że Casillas nie będzie brał udziału w meczach, a pozostanie w Porto w innym charakterze. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2019/2020.