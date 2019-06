Dawid Kownacki pozostanie w Fortunie Dusseldorf na kolejny sezon niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej. 22-letni napastnik znów został wypożyczony z Sampdorii Genua, ale w umowie zawarta jest też opcja wykupu w przypadku rozegrania określonej liczby meczów.

Dawid Kownacki / Jonathan Moscrop / PAP/PA

Fortuna formalnie wykupi z włoskiego klubu Kownackiego po rozegraniu 4 meczów. Według spekulacji mediów - będzie to najdroższy transfer w historii niemieckiego klubu. Polski napastnik ma kosztować 8 milionów euro.



Kownacki po raz pierwszy został wypożyczony z włoskiej Sampdorii do Fortuny pod koniec stycznia. Wiosną rozegrał dziesięć meczów w Bundeslidze i strzelił cztery gole.



Polski napastnik był kapitanem reprezentacji do lat 21, która niedawno wystąpiła w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Biało-czerwoni zajęli we Włoszech trzecie miejsce w grupie A z dorobkiem sześciu punktów i odpadli z turnieju.



W pierwszej reprezentacji Kownacki rozegrał dotychczas cztery mecze i zdobył jedną bramkę. Brał udział w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji.