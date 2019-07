Kawhi Leonard, MVP tegorocznych finałów koszykarskiej ligi NBA, od nowego sezonu będzie grał w Los Angeles Clippers. Obok niego zespół zasili także Paul George z Oklahoma City Thunder.

Kawhi Leonard / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Decyzja Leonarda o przejściu do Clippers była sporym zaskoczeniem. 28-letni zawodnik, który w tym roku poprowadził Toronto Raptors do pierwszego mistrzostwa w historii, miał - jak sugerowały media - związać się z Los Angeles Lakers lub pozostać na następny sezon w Toronto.



Ostatecznie Leonard wybrał Clippers, z nowym klubem związał się czteroletnim kontraktem wycenionym na 142 miliony dolarów.



Według nieoficjalnych informacji, warunkiem jaki postawił ws. swojego przejścia do nowego klubu było sprowadzenie do Clippers także Paula George’a.



Teraz w Los Angeles będą dwa zespoły mające w składzie perfekcyjne duety - Lakers z LeBronem Jamesem i Anthonym Davisem oraz Clippers z parą Leonard - George.



W tegorocznych finałach NBA Leonard średnio zdobywał 28,5 pkt i po raz drugi w karierze został MVP (pierwszy raz w 2014 roku w barwach San Antonio Spurs) tej fazy rozgrywek. Toronto Raptors po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo NBA.