Zespół Formuły 1 Williams, którego kierowcą w tym sezonie jest Robert Kubica, poinformował, że opuści pierwszy dzień testów na torze Catalunya koło Barcelony. Brytyjska ekipa nie wzięła też udziału w sobotniej sesji filmowej.

Robert Kubica w studiu RMF FM / Karolina Bereza / RMF FM

Niestety musimy opóźnić rozpoczęcie naszych przedsezonowych testów w Barcelonie do wtorku rano. Mieliśmy niezwykle intensywną zimę w Grove przygotowując FW42 do sezonu i mimo najlepszych starań potrzebujemy więcej czasu, abyśmy byli gotowi do jazdy - powiedziała Claire Williams.



Naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie, że samochód, który zabieramy na tor, jest jak najlepiej przygotowany i czasami trwa to dłużej, niż tego by się chciało. To oczywiście nie jest idealna sytuacja, ale z drugiej strony to nie koniec świata. Oczywiście będziemy pracowali jak najmocniej, aby odzyskać stracony czas, ale nadal zostaje nam siedem dni testów i zmaksymalizujemy ten okres, aby przygotować się do pierwszego wyścigu - dodała.

Pierwsza seria przedsezonowych testów potrwa od poniedziałku do czwartku. Jako pierwszy wyjedzie we wtorek na tor Brytyjczyk Georg Russell, w środę i czwartek będą jeździć z na zmianę z Robertem Kubicą. Kanadyjczyk Nicholas Latifi ma natomiast testować bolid we wtorek po południu i w środę rano.



W sezonie 2018 Williams zdobył zaledwie siedem punktów w 21 wyścigach, używając tego samego silnika, co mistrzowska ekipa Mercedesa.



Tegoroczna rywalizacja Formuły 1 rozpocznie się 17 marca w Australii.