Polska męska sztafeta 4x100 m zdobyła brązowy medal pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Budapeszcie. Wygrali Amerykanie, którzy wynikiem 3.01,66 ustanowili rekord świata.

Kamil Sieradzki / HIROSHI YAMAMURA / PAP/EPA

Brąz wywalczyli Polacy w składzie: Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk i Kacper Stokowski.

Biało-Czerwoni w porannych eliminacjach, Polacy w porannych eliminacjach, w których zamiast Stokowskiego popłynął Piotr Ludwiczak, uzyskali czas 3.06,88. W finale poprawili się na 3.04,46. To najlepszy wynik w krajowych tabelach, w których do tej pory notowane były tylko sztafety klubowe. Ze srebrnymi medalistami Włochami przegrali zaledwie o 0,81 s.

Z Polaków wyróżnił się indywidualnie Stokowski, który dwukrotnie bił rekord kraju na 100 m st. grzbietowym i z trzecim czasem awansował do finału. Rano w eliminacjach uzyskał 49,22, poprawiając rekord Polski należący od 2015 roku do Radosława Kawęckiego. Wieczorem był najlepszy w pierwszym półfinale, uzyskując jeszcze lepszy wynik 49,20. W drugim Ksawery Masiuk był piąty - 50,43, co było łącznie 12. wynikiem półfinałów i nie dało mu miejsca w walce o medale. Z najlepszym czasem do finału awansował Węgier Hubert Kos - 49,03.



W sumie pierwszego dnia budapeszteńskich mistrzostw padło siedem rekordów świata. Dwa z nich ustanowiła Amerykanka Gretchen Walsh na 50 m st. motylkowym - najpierw w eliminacjach 24,02, a później w półfinale 23,94. W finale 400 m st. dowolnym Kanadyjka Summer McIntosh uzyskała 3.50,25, a złota medalistka na 200 m st. zmiennym Amerykanka Kate Douglass pokonała ten dystans w 2.01,63. W półfinale na 50 m st. motylkowym Szwajcar Noe Ponti osiągnął 21,43.



Reordy świata padły też w rywalizacji obu sztafet 4x100 m. Amerykanki uzyskały 3.25,01, a ich rodacy 3.01,66.



Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli. Wystąpi w nich 17-osobowa reprezentacja Polski. To najliczniejsza kadra biało-czerwonych w histori imprezy, której początki datują się na 1993 rok. W poprzednich 16 edycjach Polacy zdobyli łącznie 28 medali: 4 złote, 7 srebrnych i 17 brązowych.



Wyniki wtorkowych finałów:



kobiety



400 m st. dowolnym

1. Summer McIntosh (Kanada) 3.50,25 - rekord świata

2. Lani Pallister (Australia) 3.53,73

3. Mary-Sophie Harvey (Kanada) 3.54,88

...25. Wiktoria Guść (Polska) 4.11,06 - odpadła w eliminacjach



200 m st. zmiennym

1. Kate Douglass (USA) 2.01,63 - rekord świata

2. Alex Walsh (USA) 2.02,65

3. Abbie Wood (W. Brytania) 2.02,75

4x100 m st. dowolnym



1. USA (Kate Douglass, Katharine Berkoff, Alex Shackell, Gretchen Walsh)

3.25,01 - rekord świata

2. Australia (Meg Harris, Milla Jansen, Alexandria Perkins, Lani Pallister)

3.28,25

3. Kanada (Mary-Sophie Harvey, Summer McIntosh, Ingrid Wilm, Penny Oleksiak)

3.28,44

mężczyźni

200 m st. zmiennym

1. Shaine Casas (USA) 1.49,51

2. Alberto Razzetti (Włochy) 1.50,88

3. Finlay Knox (Kanada) 1.50,90

1500 m st. dowolnym

1. Ahmed Jaouadi (Tunezja) 14.16,40

2. Florian Wellbrock (Niemcy) 14.17,27



3. Kuzey Tuncelli (Turcja) 14.20,64

4x100 m st. dowolnym

1. USA (Jack Alexy, Luke Hobson, Kieran Smith, Chris Guiliano)

3.01,66 - rekord świata

2. Włochy (Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo)

3.03,65

3. Polska (Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk, Kacper Stokowski)

3.04,46