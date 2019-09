Oświadczenie ŁKS-u Łódź ws. Michała Kołby:



W związku z pozytywnym wynikiem próbki A badania dopingowego u Michała Kołby władze Ł.K.S. Łódź S.A. informują, że wstrzymują się z podjęciem decyzji odnośnie przyszłości zawodnika do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.



Swoją postawą przez ostatnie lata Michał Kołba zasłużył na to, aby wstrzymać się z ferowaniem jakichkolwiek wyroków do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Zwłaszcza, że w naszym kraju jednym z fundamentów systemu prawnego jest reguła domniemania niewinności.



Wszyscy mamy nadzieję, że pobrana do badań próbka B wykaże, iż w organizmie piłkarza, który przez ostatnie lata wskazywany był za wzór profesjonalizmu, nie znajdują się żadne substancje widniejące na liście substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową.