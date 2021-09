W najbliższą sobotę odbędzie się już 19. edycja Biegu po Nowe Życie. Jego uczestnicy ponownie spotkają się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Bieg po Nowe Życie. 19. edycja już 18 września! / Materiały promocyjne /

Mamy w planie, by na trasie marszu nordic walking, czyli marszu wsparcia idei świadomego dawstwa narządów, pojawiło się około 80 trzyosobowych zespołów - informuje Arkadiusz Pilarz - dyrektor Biegu po Nowe Życie.

W czerwcu spotkaliśmy się w Wiśle, by wspólnie stanąć na starcie 18. Biegu po Nowe Życie i wspierać osoby po przeszczepieniach. Tym razem bieg odbędzie się w Warszawie, ale cel wciąż mamy taki sam - być blisko najbardziej potrzebujących, zwrócić uwagę na to, że transplantacja to dla wielu osób nowy początek i mimo tak trudnej sytuacji, jaką jest przeszczepienie, można nadal cieszyć się życiem - mówi Mariusz Klepacz, Członek Zarządu Santander Consumer Banku. Każda edycja biegu to dla nas bardzo ważne wydarzenie, w którym chętnie uczestniczą również nasi pracownicy, co bardzo nas cieszy. To okazja nie tylko do aktywności sportowej, ale również wspaniały czas spędzony wśród grona fantastycznych, uśmiechniętych ludzi, którzy dostali drugą szansę - dodaje.

Bieg po Nowe Życie to przede wszystkim osoby po przeszczepieniu. To one startując w sztafetach pokazują, że można być aktywnymi po transplantacji, wykorzystać wielką szansę jaką daje przeszczepienie i po prostu cieszyć się życiem. Wydarzenie jest pełne wzruszających historii walki z chorobą, powrotu do życia i aktywności.

Joanna Prorok, którą na trasie Biegu zobaczymy nie pierwszy raz, prowadzi internetowego bloga, w którym opisuje swoje zmagania z chorobą serca, najpierw walkę o doczekanie do przeszczepu, potem dochodzenie do siebie po ciężkiej operacji. Gdy w Zabrzu lekarze przeszczepiali jej serce, w Wiśle odbywał się Bieg po Nowe Życie. Brała w nim udział Adriana Szklarz, kobieta, która na serce czekała bardzo długo, bo aż siedem lat Po operacji z kijami do nordic walking obeszła Bornholm, jest coachem, motywuje innych chorych do walki z chorobą. Przywiozła Joannie do szpitala swój medal z Biegu po Nowe Życie. Joanna mówi, że wsparcie kobiety, która przeszła to samo, dawało jej siły do walki.

19. Bieg po Nowe Życie zaprasza 18 września do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Początek o 11:00.