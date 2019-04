Piłkarze Barcelony w tym tygodniu mogą sięgnąć po 26. mistrzostwo Hiszpanii. Warunkiem jest wtorkowe zwycięstwo na wyjeździe nad Alaves i środowa porażka u siebie Atletico Madryt z Valencią. Przed 34. kolejką stołeczny zespół traci do Katalończyków dziewięć punktów.

FC Barcelona jest o krok od wywalczenia mistrzostwa Hiszpanii / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

Barcelona staje przed szansą na powtórzenie osiągnięcia z 2009 i 2015 roku, kiedy to zdobyła trzy trofea już na początku czerwca (mistrzostwo, Liga Mistrzów i Puchar Hiszpanii). Pierwsze trofeum może sobie zapewnić już w tym tygodniu. Zależy na tym szczególnie trenerowi katalońskiego zespołu Ernesto Valverde, aby odpowiednio przygotować swój zespół do półfinału Champions League z Liverpoolem (1 i 7 maja) oraz finału Pucharu Hiszpanii (25 maja).

Musimy się postarać i zapewnić sobie tytuł tak szybko jak to możliwe, aby potem skoncentrować się na rywalizacji w Lidze Mistrzów - zadeklarował kapitan katalońskiego zespołu Lionel Messi.



Ósme Alaves (46 pkt) walczy natomiast o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. Zwycięstwo nad tym zespołem oraz walczącym o utrzymanie Levante w następnej kolejce, zapewni Barcelonie tytuł niezależnie od wyników Atletico.



Znamy sytuację. Zdajemy sobie sprawę, że mamy dziewięć punktów przewagi nad stołecznym zespołem, ale nie możemy zapominać, że we wtorek gramy w Vitorii z zespołem, który sprawiał nam wiele problemów. Jesteśmy w finalnym momencie sezonu i wszystko ma znaczenie. Nikt nie dawał nam prezentów - podkreślił trener Valverde.



Do zdobycia tytułu w tej kolejce, Barcelonie potrzebne jest nie tylko wyjazdowe zwycięstwo, ale również porażka Atletico u siebie z Valencią. Stołeczny zespół przegrał w tym sezonie na własnym boisku tylko jeden mecz.



Będziemy walczyć do ostatniego wytchnienia - zadeklarował szkoleniowiec stołecznego zespołu Diego Simeone.



W bezpośrednich meczach w tym sezonie z Atletico Barcelona wygrała 3:1 i zremisowała 1:1.



Atletico musi się oglądać przede wszystkim za siebie, bo cztery punkty mniej ma lokalny rywal Real Madryt (64 pkt), który w czwartek zagra na wyjeździe z rewelacyjnie spisującym się Getafe - 4. miejsce i 54 punkty. Dwa oczka do tego zespołu traci Valencia.