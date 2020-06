Adam Małysz ma koronawirusa. Były polski skoczek narciarski poinformował o tym na portalu społecznościowym. Małysz zrobił sobie test, ponieważ miał kontakt z zakażoną osobą. „Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia” - napisał.

Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

"Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia" - napisał były polski skoczek na swoim facebookowym profilu.

Adam Małysz dodał, że jest na kwarantannie oraz, że "ruszyły procedury obowiązujące w takiej sytuacji". Wspomniał m.in. o poinformowaniu o tym osób, z którymi spotykał się w ostatnim czasie.

"Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. (...) Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą - dbajcie o siebie i uważajcie" - przestrzegł na koniec.