Red Bull Racing potwierdził, że po sezonie 2024 z zespołem mistrzów świata Formuły 1 rozstanie się główny inżynier Brytyjczyk Adrian Newey. Nieoficjalnie wiadomo, że powodem tej decyzji był konflikt między nim a szefem zespołu Christianem Hornerem.

Adrian Newey / Rex Features / East News

Red Bull Racing w komunikacie napisał, że Adrian Newey, uważany za najlepszego konstruktora w F1, sam złożył podanie o zgodę na rozstanie z teamem. Nieoficjalnie wiadomo, że powodem tej decyzji był konflikt między nim a szefem zespołu Christianem Hornerem.

Już w marcu 2024 BBC i niemiecki "Auto Motor und Sport" podały, że Brytyjczyk zawiadomił kierownictwo Red Bulla, że chce odejść w związku z zarzutami, jakie skierowano pod adresem Hornera.

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się wobec niego zarzuty o niewłaściwe zachowanie wobec jednej z kobiet pracujących w zespole F1. Wewnętrzne dochodzenie w RBR jednak tego nie potwierdziło, w lutym Brytyjczyk został oczyszczony z oskarżeń, choć kobieta złożyła zawiadomienie do prokuratury.

"Zakończyło się niezależne śledztwo przeciwko panu Hornerowi. Red Bull może potwierdzić, że zażalenie zostało oddalone. Jesteśmy pewni, że dochodzenie było sprawiedliwe, skrupulatne i bezstronne. Śledztwo było poufne i posługiwano się prywatnymi informacjami zaangażowanych stron, a także osób trzecich, dlatego, z szacunku dla wszystkich zainteresowanych, nie będziemy dalej komentować tej sprawy" - zakomunikował zespół ścigający się na austriackiej licencji.

Newey nie zgadzał się z Hornerem

65-letni Adrian Newey, który pracuje dla Red Bulla od 2006 roku, od pewnego czasu nie zgadzał się z decyzjami Christiana Hornera, choć do otwartego konfliktu nie doszło.

"Przez prawie dwie dekady było dla mnie wielkim zaszczytem odgrywanie kluczowej roli w rozwoju Red Bull Racing - od początkującego nowicjusza do zespołu wielokrotnego zdobywcy tytułów" - napisał Brytyjczyk w oświadczeniu.

"Uważam jednak, że teraz jest odpowiedni moment, aby przekazać tę pałeczkę innym i poszukać dla siebie nowych wyzwań" - dodał. Aktualny kontrakt Neweya z Red Bullem obowiązuje do końca sezonu 2025.

W teamie oskarżenie Hornera o molestowanie seksualne doprowadziło także do konfliktu z ojcem Maxa Verstappena, który nawet zażądał dymisji Brytyjczyka.

Newey nie przechodzi na emeryturę

Dzisiaj wiadomo już, że odejście Neweya z RBR nie będzie końcem jego zaangażowania w F1. Nieoficjalnie wiadomo, że Ferrari, Mercedes i Aston Martin są bardzo poważnie zainteresowane jego zatrudnieniem.

Czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel powiedział nawet, że jeżeli Brytyjczyk przyjdzie do ekipy Mercedesa, to on będzie także gotowy wrócić do rywalizacji z tym zespole.