Mocny skład, wielka stawka. Polscy siatkarze ruszają na podbój Chicago

RMF24

Już w środę polscy siatkarze wracają do gry po dwutygodniowej przerwie. Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia ostatni i zarazem najtrudniejszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Chicago Biało-Czerwoni zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami – reprezentacją USA. Stawka? Awans do finałów, wywalczenie przepustki na igrzyska w Los Angeles i utrzymanie pozycji lidera światowego rankingu.

Po emocjonujących turniejach w chińskim Linyi i w Gliwicach polscy siatkarze zajmują trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Sześć zwycięstw i dwie porażki pozwalają realnie myśleć o awansie do finałowej fazy rozgrywek, która już pod koniec lipca odbędzie się w chińskim Ningbo. Jednak droga do tego celu nie będzie łatwa – w Chicago na Biało-Czerwonych czekają rywale z najwyższej półki.

To najtrudniejszy turniej w tej edycji Ligi Narodów. Polacy zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Każdy z tych zespołów ma swoje ambicje i marzenia o awansie.

Skład najmocniejszy z możliwych

Stawka turnieju w Chicago jest ogromna. Oprócz awansu do fazy pucharowej, Polacy walczą o utrzymanie pozycji lidera światowego rankingu. Trener Nikola Grbić nie zamierza eksperymentować i powołał na turniej najmocniejszy możliwy skład.

Do drużyny wracają podstawowi zawodnicy, którzy w ostatnich tygodniach dostali więcej wolnego: Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk oraz środkowy Jakub Kochanowski. Ten ostatni jednak najprawdopodobniej nie pojawi się na parkiecie – wciąż wraca do formy po problemach zdrowotnych.

Fornal i Semeniuk już w meczu towarzyskim z Niemcami w Olsztynie pokazali, że są w świetnej dyspozycji. To dobra wiadomość przed starciem z wymagającymi rywalami. W kadrze znalazł się także 21-letni rozgrywający Marcel Bakaj, który może dostać swoją szansę, jeśli Jan Firlej – wracający do zdrowia po urazie łydki – nie będzie gotowy do gry.

Problemy zdrowotne i groźni rywale – czy Polacy wytrzymają presję?

Choć atmosfera w drużynie jest bojowa, nie brakuje problemów. Uraz łydki Jana Firleja to nie jedyna zmartwienie trenera Grbicia. Każda porażka w Chicago może kosztować Polaków utratę cennych punktów w światowym rankingu, a za zwycięstwa bonifikata będzie minimalna. Sytuację dodatkowo komplikuje powrót Rosjan do światowego zestawienia FIVB – choć „Sborna” nie gra w tegorocznej Lidze Narodów, nie będzie tracić punktów i może zagrozić pozycji Polaków.

Warto pamiętać, że awans do finałów zapewni sobie siedem najlepszych drużyn fazy grupowej oraz gospodarz. Kandydatów do czołowej siódemki nie brakuje, a każdy mecz może być decydujący. Polacy muszą być skoncentrowani od pierwszej do ostatniej piłki.

Liga Narodów – historia sukcesów i wielkie ambicje

Od 2018 roku, kiedy FIVB zainaugurowała rozgrywki Ligi Narodów, Biało-Czerwoni aż sześciokrotnie stawali na podium. Dwa razy sięgali po złoto (2023, 2025), raz po srebro (2021) i trzykrotnie po brąz (2019, 2022, 2024). W tym sezonie celem jest tylko jedno – złoty medal i awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. To właśnie w Chicago zaczyna się decydująca walka o marzenia.

Kto, z kim i kiedy? Terminarz turnieju w Chicago

Oto rozkład jazdy Biało-Czerwonych i ich rywali w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów (wg czasu polskiego):

Środa, 19:00 – Polska vs Bułgaria

Sobota, 3:00 – Polska vs Brazylia

Sobota, 23:00 – Polska vs Francja

Poniedziałek, 3:00 – Polska vs USA

Kadra Polski na turniej w Chicago