Siatkarskie mistrzostwa świata nad Wisłą. Znamy logo i datę losowania grup

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Polski Związek Piłki Siatkowej zaprezentował w piątek logo przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w naszym kraju. Poznaliśmy również datę losowania grup turniejowych.

Logo przyszłorocznego turnieju zaprezentowano w formie krótkiego wideo opublikowanego w serwisach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W tym samym wpisie poinformowano, iż losowanie grup odbędzie się 3 grudnia w Wieliczce.

Logo Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027 (Autor: PZPS)

Logo mistrzostw powstało na bazie sylwetki trofeum znanego z turnieju MŚ 2014 w Polsce. Jego industrialną formę uproszczono do minimalistycznego znaku, dostosowanego do współczesnych formatów komunikacji sportowej.

Tak PZPS tłumaczy formę wizualną nowego logo:

Trofeum: sylwetka nagrody, o którą powalczą 32 reprezentacje.

Świat: okrąg w samym sercu, symbolizujący turniej jednoczący narody ze wszystkich kontynentów.

Siatka: dynamiczny łuk – linia, nad którą toczy się każda akcja.

Zawodnicy w akcji: wyciągnięte dłonie i wznosząca się piłka, uchwycone w momencie ataku i bloku.

„To jednak nie wszystko. Projekt odzwierciedla nie tylko samą grę – zawodników, piłkę oraz siatkę – ale również kibiców, którzy tworzą unikalną atmosferę tej dyscypliny, a których symbolem jest fala płynąca u podstawy znaku.„

MŚ w Polsce

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027 odbędą się w przyszłym roku we wrześniu w Polsce. Będzie to trzeci męski turniej tej rangi organizowany nad Wisłą.

Zakwalifikowały się do niego następujące reprezentacje: Polska, Włochy, Japonia, Iran, Korea Południowa, USA, Kanada, Kuba, Brazylia, Argentyna, Chile, Francja, Finlandia, Słowenia, Tunezja, Kamerun, Algieria, Bułgaria, Niemcy, Ukraina, Belgia, Turcja, Serbia, Czechy, Grecja, Rumunia, Holandia, Meksyk, Portoryko, Dania, Egipt i Estonia.

Mecze będą rozgrywane w trójmiejskiej Ergo Arenie, olsztyńskiej Uranii, łódzkiej Atlas Arenie, katowickim Spodku i krakowskiej Tauron Arenie.