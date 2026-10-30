Siatkarskie mistrzostwa świata nad Wisłą. Znamy logo i datę losowania grup

Logo przyszłorocznego turnieju zaprezentowano w formie krótkiego wideo opublikowanego w serwisach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
W tym samym wpisie poinformowano, iż losowanie grup odbędzie się 3 grudnia w Wieliczce.
Logo mistrzostw powstało na bazie sylwetki trofeum znanego z turnieju MŚ 2014 w Polsce. Jego industrialną formę uproszczono do minimalistycznego znaku, dostosowanego do współczesnych formatów komunikacji sportowej.
Tak PZPS tłumaczy formę wizualną nowego logo:
- Trofeum: sylwetka nagrody, o którą powalczą 32 reprezentacje.
- Świat: okrąg w samym sercu, symbolizujący turniej jednoczący narody ze wszystkich kontynentów.
- Siatka: dynamiczny łuk – linia, nad którą toczy się każda akcja.
- Zawodnicy w akcji: wyciągnięte dłonie i wznosząca się piłka, uchwycone w momencie ataku i bloku.
„To jednak nie wszystko. Projekt odzwierciedla nie tylko samą grę – zawodników, piłkę oraz siatkę – ale również kibiców, którzy tworzą unikalną atmosferę tej dyscypliny, a których symbolem jest fala płynąca u podstawy znaku.„
MŚ w Polsce
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027 odbędą się w przyszłym roku we wrześniu w Polsce. Będzie to trzeci męski turniej tej rangi organizowany nad Wisłą.
Zakwalifikowały się do niego następujące reprezentacje: Polska, Włochy, Japonia, Iran, Korea Południowa, USA, Kanada, Kuba, Brazylia, Argentyna, Chile, Francja, Finlandia, Słowenia, Tunezja, Kamerun, Algieria, Bułgaria, Niemcy, Ukraina, Belgia, Turcja, Serbia, Czechy, Grecja, Rumunia, Holandia, Meksyk, Portoryko, Dania, Egipt i Estonia.
Mecze będą rozgrywane w trójmiejskiej Ergo Arenie, olsztyńskiej Uranii, łódzkiej Atlas Arenie, katowickim Spodku i krakowskiej Tauron Arenie.