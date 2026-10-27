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Daniel Pliński przedłużył kontrakt z Energą Indykpolem AZS Olsztyn

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (10:22)

Trener Daniel Pliński przedłużył kontrakt z Energą Indykpolem AZS Olsztyn do 2028 roku. Ekipę olsztyńskich siatkarzy prowadzi od lutego 2025 roku.

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Daniel Pliński przedłużył kontrakt z Energą Indykpolem AZS Olsztyn
Daniel Pliński /materiały prasowe

Pliński: Dlatego zostaję na dłużej

Cieszę się, że dalej razem będziemy tworzyć historię klubu. W Olsztynie dobrze mi się mieszka i pracuje, dlatego zdecydowałem się szybko podpisać kontrakt do 2028 roku. Podoba mi się też budowa zespołu i perspektywa jego rozwoju w kolejnym sezonie. Dlatego zostaję na dłużej – powiedział Daniel Pliński, cytowany w komunikacie klubu.

Pliński to wicemistrz świata 2006 i mistrz Europy 2009 z siatkarską reprezentacją Polski, w której rozegrał 142 mecze.

W ligowej karierze pięć razy zdobywał mistrzostwo Polski, pięć razy sięgał po Puchar Polski, a także wywalczył Superpuchar Polski. 

W barwach ekipy z Olsztyna zakończył siatkarką karierę, a od 2025 roku jest pierwszym trenerem tej drużyny.

Czas na starcie z ZAKS-ą

W czwartek o godz. 17:30 siatkarze Energa Indykpolu AZS Olsztyn w Hali Urania zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Wszystkie bilety na ten mecz zostały sprzedane.

W ostatnim meczu skutecznie zagrywaliśmy, a jednym z naszych największych atutów był blok. Trafnie odczytywaliśmy zamiary rozgrywającego rywali, a Artur Szwarc wykazywał się dużą agresywnością w tym elemencie. Mamy jednak jeszcze rezerwy w ataku i wierzę, że możemy prezentować się w nim na wyższym poziomie. Właśnie nad tym pracujemy, przygotowując się do tego spotkania – powiedział Pliński.


Źródło: RMF24
Tagi: siatkówka

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