Rusza Tauron Liga siatkarzy. Oto najciekawsze transfery

RMF24

Pora na nowy sezon w Tauron Lidze siatkarzy. Jak zwykle na naszych parkietach nie zabraknie wielkich nazwisk. Drużyny w nowy sezon wkraczają oczywiście ze zmianami kadrowymi. Na rynku transferowym nie brakowało ciekawych ruchów. Także z udziałem reprezentantów Polski.

Biało-czerwoni siatkarze wracają na krajowe parkiety

Tomasz Fornal (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Listę tych, którzy wracają do kraju otworzyć musi Tomasz Fornal. Reprezentacyjny przyjmujący po roku gry w tureckim Ziiracie Bankasi Ankara podpisał kontrakt z mistrzem kraju. Fornal to jeden z najbardziej popularnych polskich siatkarzy. Gwiazda naszej kadry. To oczywiście świetny ruch pod względem sportowym, ale także marketingowym. Fantastycznie wrócić do Polski. Fenomenalnie jest grać przed polską publicznością. Granie w Polsce to jest coś czego każdy sportowiec w życiu chce – mówi Fornal przed startem sezonu

Aleksander Śliwka (PGE Projekt Warszawa)

Kolejnym jest Aleksander Śliwka, który z Polski wyjechał w 2024 roku. Najpierw grał w Japonii (Suntory Sunbirds) a później w Turcji (Halkbank Ankara). Do Projektu trafił już pod koniec poprzedniego sezonu na zasadzie tzw. transferu medycznego. Zastąpił wtedy kontuzjowanego Bartosza Bednorza. Później przyjmujący zdecydował się na podpisanie kontraktu z Projektem. Na początku sezonu nie obejrzymy go jednak na parkiecie, bo teraz sam leczy uraz stopy.

Fabian Drzyzga (Cuprum Stilon Gorzów)

Drzyzga to jeden z najbardziej utytułowanych polskich rozgrywających. Dwukrotny mistrz świata. Zakontraktowanie tak znanego zawodnika można uznać za spory sukces gorzowskiego klubu. 36-latek ma być liderem zespołu. W ostatnim czasie Drzyzga grał w Fenerbahce Stambuł.

Witamy zagraniczne gwiazdy

Ran Takahashi (Bogdanka LUK Lublin)

Na polskich parkietach kibice siatkówki będą mogli też podziwiać grę gwiazd zza granicy. Jednym z nich na pewno jest Japończyk Ran Takahashi, który ostatnie dwa lata spędził w ojczyźnie w Suntory Sunbirds. Wcześniej grał w lidze włoskiej. Przyjmujący jest gwiazdą japońskiej reprezentacji, a w ojczyźnie siatkarskim celebrytą. Jego profil na Instagramie obserwuje 2,5 miliona fanów. Siatkarz jest związany kontraktami z markami perfum czy firmą Dior. Sportowcami byli także jego rodzice. W siatkówce grają z kolei jego brat i siostra. Oprócz niego do Lublina trafił także japoński libero Tomohiro Ogawa.

Yuri Romano (PGE Projekt Warszawa)

Atakujący jest etatowym reprezentantem Włoch. To aktualny mistrz świata. Rok temu został zresztą najlepszym atakującym rozgrywanego w Azji turnieju. Niedawno grał także na mistrzostwach Europy. W Warszawie podpisał dwuletni kontrakt. Włosi mają w swojej lidze doskonałe warunki i rzadko decydują się na opuszczenie ojczyzny, dlatego ściągnięcie gracza tego formatu do Polski było sporym wyzwaniem – mówił po podpisaniu umowy z zawodnikiem prezes Projektu Piotr Gacek. 29-latek przez niemal całą karierę występował w ojczyźnie, ale ostatni sezon spędził w lidze rosyjskiej.

Ciekawe transfery wewnątrz ligi

Bartłomiej Lemański (PGE Projekt Warszawa)

Po kilku latach spędzonych w PGE Skrze Bełchatów Lemański zmienia środowisko. Zmieniają się także oczekiwania, bo stołeczna drużyna ma walczyć o najwyższe cele. Lemański po słabszym okresie ostatnio znów potwierdza ponadprzeciętny talent. Dzięki temu wrócił do reprezentacji i został mistrzem Europy. Wybrano go także najlepszym środkowym turnieju.

Jakub Kochanowski (Aluron CMC Wara Zawiercie)

Środkowy z powodu kontuzji stracił najważniejszą część sezonu reprezentacyjnego. W drugiej połowie lipca przeszedł zabieg kolana. Zabieg nie był bardzo poważny, ale Kochanowski o mistrzostwach Europy mógł zapomnieć. To od lat jeden z najlepszych środkowych świata i na pewno będzie ważnym ogniwem klubu z Zawiercia.

Łukasz Kaczmarek (Asseco Resovia Rzeszów)

Doświadczony siatkarz po latach spędzonych ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglu. zdecydował się na zmianę. Wybrał klub z Rzeszowa. 32-latek to jeden z najbardziej popularnych siatkarzy w kraju. Na koncie ma mnóstwo sukcesów a to właśnie ich potrzebują w Rzeszowie. Jeszcze przed sezonem reprezentacyjnym Kaczmarek ustalił z Nikolą Grbiciem, że nie będzie latem występował w drużynie narodowej.

Tobias Brand (Asseco Resovia Rzeszów)

Niemiecki przyjmujący zdążył już doskonale poznać naszą ligę. Trafił do niej w 2023 roku, gdy zasilił Bogdankę LUK Lublin. Później występował w Projekcie Warszawa i Treflu Gdańsk. Teraz zdecydował się na Rzeszów. Jak zaznaczył pomogły dobre wspomnienia z Asseco Resovii Georgi Grozera i Jochena Schopsa, którzy grali tam w przeszłości.

Mousse Gueye (Bogdanka LUK Lublin)

Środkowy reprezentacji Francji w poprzednim sezonie grał w Barkomie Każany Lwów. Teraz trafia do mistrzów Polski. Gueye pochodzi z Senegalu. Do Francji przeprowadził się jako 13-latek. Kilka tygodni temu wywalczył z reprezentacją Francji wicemistrzostwo Europy.

Kamil Rychlicki (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Kolejny reprezentant Włoch w naszej lidze. Jego rodzice grali w siatkówkę. Tata - Jacek stał w latach 80-tych na podium mistrzostw Europy. Mama – Elżbieta – zdobywała mistrzostwo Polski w barwach ŁKS-u. Rychlicki w przeszłości grał w reprezentacji… Luksemburga. Od 2019 roku występował jednak we włoskich klubach i w 2022 dostał włoskie obywatelstwo. Dla Italii zagrał po raz pierwszy w zeszłym roku i zdobył później mistrzostwo świata. W tym roku grał na mistrzostwach Europy. Do Zawiercia przeniósł się z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.