RMF24

„Bardzo źle” – tak Robert Biedroń z Nowej Lewicy ocenił weto prezydenta Nawrockiego do ustawy podatkowej w programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam! w RMF FM. „Prezydent Nawrocki obiecał, że będzie prezydentem milionów Polaków, a okazał się prezydentem milionerów” – dodał Biedroń. „Prezydent stanął po stronie cwaniaków i najbogatszych” – stwierdził z kolei Maciej Konieczny z partii Razem. Goście RMF FM skomentowali także zamieszanie wokół szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

Jak podkreślają przedstawiciele lewej strony polskiej sceny politycznej w programie Sprawdzam! w RMF FM, zawetowana ustawa przewidywała realne korzyści finansowe dla szerokiej grupy obywateli. Według Roberta Biedronia gospodarstwa domowe mogłyby zyskać nawet 7 600 zł rocznie, co dla wielu rodzin stanowiłoby znaczące wsparcie budżetu domowego. Politycy, którzy są dziś gośćmi Krzysztofa Ziemca twierdzą, że na zmianach skorzystaliby przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej, tacy jak nauczyciele, policjanci czy menadżerowie.

Zdaniem Macieja Koniecznego z partii Razem reforma miała również na celu ograniczenie patologii związanych z ryczałtem, dzięki czemu najbogatsi nie płaciliby niższych podatków. Reforma zakładała także podwyższenie podatku CIT dla dużych przedsiębiorstw o obrotach przekraczających 50 milionów euro rocznie. Jak podkreśla Konieczny, takie firmy powinny partycypować w kosztach funkcjonowania państwa na równi z innymi podatnikami.

Goście Krzysztofa Ziemca zapowiadają dalszą walkę o sprawiedliwy system podatkowy. Robert Biedroń zadeklarował, że jeszcze w tej kadencji zostanie złożony kolejny projekt ustawy w tej sprawie. Celem jest stworzenie systemu, w którym każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, płaciłby uczciwe, progresywne podatki.

Kontrowersje wokół ministra Kierwińskiego

W rozmowie pojawił się także wątek materiałów ujawnionych przez TVN24 dotyczących ministra Marcina Kierwińskiego.

Dymisja? Jasne, mamy do czynienia z ujawnionym materiałem, który pokazuje, że kluczowy polityk Koalicji Obywatelskiej w Warszawie rozdysponowywał posady intratne w zamian za wpłaty na kampanię. My wiedzieliśmy, że to jest ten główny kadrowy i że tak to działa, ale ten precyzyjny mechanizm jest jednak szokujący – powiedział Maciej Konieczny.

Przypomniał, że już wcześniej głosował za dymisją ministra Kierwińskiego podczas wotum nieufności w Sejmie.

Jeżeli teraz koalicja chce pokazać, że te standardy są chociaż odrobinę inne, to Kierwiński musi polecieć - dodał.

Na pewno pan minister Kierwiński ma się z czego tłumaczyć, to jest bardzo poważna sprawa. Minęły dwa dni od publikacji. Ja chciałbym usłyszeć, jakie pan minister Kierwiński ma w tej sprawie wytłumaczenie. Pytań jest bardzo wiele, odpowiedzi jest bardzo mało i my chcemy usłyszeć odpowiedzi - stwierdził Robert Biedroń.