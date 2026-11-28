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W górskich lasach rezerwatu Wolong w Chinach ponownie uchwycono jedyną znaną na świecie dziką białą pandę wielką. Najnowsze nagrania z fotopułapek pokazują, że odkryty w 2019 roku samiec świetnie radzi sobie na wolności, a w jego wyglądzie zachodzą właśnie subtelne zmiany.

Odkrycie, które zaskoczyło świat

Panda wielka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych gatunków zwierząt na świecie. Każdy kojarzy jej czarno-białe futro, masywne ciało i charakterystyczne plamy wokół oczu.

Tymczasem w górskich lasach rezerwatu Wolong w Chinach żyje osobnik, który całkowicie przeczy wyobrażeniom o typowej pandzie – jest całkowicie biały.

Zwierzę to po raz pierwszy zauważono w 2019 roku. Obecność białej pandy wielkiej w lasach potwierdzają najnowsze nagrania, wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat przez sieć kamer-pułapek rozmieszczonych na obszarze 15 kilometrów kwadratowych wokół miejsca pierwszego odkrycia.

Ulubieniec zoo stracił apetyt. Weterynarze musieli działać natychmiast Opiekunowie jedynej pandki rudej w edynburskim zoo natychmiast ruszyli na ratunek. 11-letni Bruce nagle przestał jeść i unikał wspinaczek po drzewach. Weterynarze musieli podać mu narkozę, by odkryć, co naprawdę było przyczyną tak nagłej zmiany…

Trudna misja w bambusowej gęstwinie

Obserwacja tak wyjątkowej pandy wielkiej nie jest łatwym zadaniem. Strażnicy parku, aby dotrzeć do jej siedlisk, muszą pokonywać przez wiele godzin trasy prowadzące przez gęste, bambusowe lasy, przechodzić przez strumienie i wspinać się po stromych zboczach. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest monitorowanie nie tylko białego samca, ale także całej lokalnej populacji dzikich pand wielkich.

Biała panda wielka na zdjęciu udostępnionym na WWF / materiały prasowe

W ramach specjalnego programu ochrony, prowadzone są badania nad zachowaniem, przemieszczaniem się oraz wzrostem i rozwojem tej niezwykłej pandy. Najnowsze nagrania potwierdzają, że zwierzę jest w doskonałej kondycji, swobodnie porusza się po lesie i wydaje się być w pełni zaadaptowane do życia w trudnym, górskim terenie.

Ulubione drzewo i zmiana barw

Najnowsze nagrania z tego roku ujawniły subtelne zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie samca – futro na jego nogach i uszach przybrało delikatny brązowy odcień.

Biała panda wielka ma swoje ulubione drzewo z wydrążoną dziuplą. Kamery-pułapki wielokrotnie rejestrowały ją na ścieżce prowadzącej do drzewa, na którym spędza czas na wspinaczce i zabawie.

Dziuple w starych, górskich lasach pełnią niezwykle ważną rolę w życiu pand wielkich. To w nich samice rodzą i wychowują młode, korzystając z bezpieczeństwa, jakie daje ukrycie w grubych pniach.

Biała panda wielka na zdjęciu udostępnionym na WWF / materiały prasowe