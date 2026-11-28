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Poznań, Powidz, Leszno, a może Wrocław? Dlaczego nie Bydgoszcz? Gdzie powstanie stała baza amerykańskich wojsk w Polsce? W RMF FM, Radiu RMF24 i na portalu rmf24.pl sprawdzamy, co mają do zaoferowania miasta, które mają szanse na zostanie gospodarzem bazy.

Decyzja w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Europie może zapaść na przełomie grudnia i stycznia - a nie na początku grudnia - jak można było usłyszeć do tej pory. Wciąż nie wiadomo, gdzie dokładnie mogłaby powstać baza. Jako faworytów wymienia się dwa regiony: Wielkopolskę oraz Dolny Śląsk.

Wielkopolska i Poznań są poważną kandydaturą, ale poważną kandydaturą też jest Wrocław - mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej Rozmowie RMF FM. Na pewno będzie to zachodnia część Polski. Powidz też jest rozważany, bo Amerykanie dobrze znają tamtejszą bazę. To już jest baza amerykańska - dodał gość Tomasza Terlikowskiego na naszej antenie.

Sprawdzamy, co mają do zaoferowania potencjalne lokalizacje i dlaczego ich włodarze chcą u siebie stałej bazy wojsk USA.

Poznań poważną kandydaturą

O możliwej roli Poznania mówi się w stolicy Wielkopolski od dłuższego czasu. Za tą lokalizacją przemawiają między innymi poligon w podpoznańskim Biedrusku, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny oraz fakt, że w centrum miasta znajduje się Camp Kościuszko, czyli Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA. Odpowiada ono za koordynację, planowanie operacyjne oraz nadzór nad działaniami amerykańskich wojsk lądowych na wschodniej flance NATO.

Wiemy, jakie są wymagania Amerykanów - mówi RMF FM prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To ma być nie dalej niż 30 minut od dużego miasta i w tym przypadku wchodzą w rachubę Poznań i Wrocław. Zrobiliśmy w tym zakresie wszystko, to znaczy marszałek, starosta i ja, by przekonać Amerykanów, że to jest najlepsze miejsce - dodaje Jacek Jaśkowiak.

Zapytany w ubiegłym tygodniu o możliwe inwestycje w stolicy Wielkopolski, prezydent Poznania odpowiedział, że sporo może zależeć od decyzji Donalda Trumpa. Wskazał wówczas, że baza może być zlokalizowana na północ od Poznania, w gminie Oborniki.

Gdyby powstała baza wojsk amerykańskich, to jestem pewien, że zrealizujemy na północy Poznania inwestycje dotyczące budowy dróg, kolei, tuneli na poziomie miliarda złotych ze środków zewnętrznych - dodał Jaśkowiak.

Prezydent Poznania zapowiedział również, że 2 grudnia ma spotkać się w sprawie możliwej budowy bazy z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim.

Prezydent Leszna napisał do MON

Najlepszym miejsce w Polsce na stałą bazę wojsk USA jest Leszno - przekonuje prezydent tego miasta Grzegorz Rusiecki. Nie ma wątpliwości, że obecność żołnierzy zwiększy naszą państwową obronność. To ma być zachód Polski. Mówi się o Poznaniu lub Wrocławiu, a Leszno jest idealnie w połowie drogi między tymi miastami i nasze miasto może pokazać, że jest odpowiednie - dodaje Grzegorz Rusiecki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem.

Jako atuty Leszna wymieniane są: lotnisko, na którym lądował już duży wojskowy samolot Hercules, pobliski poligon oraz punkt geoprzestrzenny.

Mamy sporo do zaoferowania. Chodzi mi także o miejsca, gdzie można zbudować bazę - wymienia prezydent Leszna, który nie wskazał na razie, gdzie dokładnie na mapie gminy mogłaby powstać baza. Jeśli byłaby taka potrzeba i chęć, to część naszych terenów możemy oddać pod bazę bezpłatnie - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Dolny Śląsk stawia na Oleśnicę

Amerykanie chcą wybudować „małe miasto” dla 5 tys. swoich żołnierzy. Marszałek Dolnego Śląska Paweł Gancarz zdradza, że toczą się zaawansowane negocjacje.

Nasza lokalizacja w Oleśnicy musi wygrać - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Uważam, że nasza dolnośląska lokalizacja byłaby najlepsza. Zabiegamy o to, by wybór padł na Dolny Śląsk - dodaje Gancarz.

Podobnie jak w przypadku Poznania, Wrocław wydaje się być nazwą roboczą dla bazy, która znajdowałaby się w nieznacznym oddaleniu od dużego miasta wojewódzkiego. Marszałek Dolnego Śląska wskazał na Oleśnicę, argumentując to między innymi szybkim połączeniem z Wrocławiem.

Nasze atuty to duża powierzchnia działki, bliskie położenie Wrocławia, bardzo dobra komunikacja i infrastruktura na Dolnym Śląsku, port lotniczy oraz silny środek akademicki i medyczny, bo to też jest ważne, by żołnierzy oraz ich rodziny otoczyć opieką i spełnić oczekiwania - mówi Paweł Gancarz w rozmowie z Martyną Czerwińską.

Powidz już jest bazą Amerykańską

O możliwości powstania bazy w wielkopolskim Powidzu mówił na antenie RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedz to już jest baza amerykańska - wskazał gość Tomasza Terlikowskiego.

To lokalizacja, którą popiera poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Wróblewski. Stała baza amerykańska w Polsce jest bardzo potrzebna. Wydaje się, by ze względów bezpieczeństwa taka baza została zlokalizowana poza dużymi miastami. To ze względu na zagęszczenie ludności, a także ryzyka związanego z lokalizacją takiej bazy - powiedział RMF FM poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Powidz jest mocno związany z wojskami sojuszniczymi - powiedział reporterowi RMF FM Beniaminowi Kubiakowi-Piłatowi wójt gminy Powidz, Jakub Gwit. Dużo się u nas dzieje. Już jesteśmy taką bazą amerykańską - dodaje Gwit.

W Powidzu znajduje się kluczowy amerykański kompleks logistyczno-sprzętowy działający przy 33. Bazie Lotnictwa Transportowego. Żołnierze amerykańscy, na zmianach rotacyjnych, znajdują się w Powidzu od 2017 roku. Przez te lata sporo zmieniło się w gminie.

Mamy koszarowce, magazyny, infrastrukturę lotniskową i logistyczną - mówi Jakub Gwit w rozmowie z RMF FM, który wyczekuje decyzji amerykańskiej administracji. Zaznacza jednak, że nie może pozwolić, by możliwa budowa bazy odbyła się kosztem likwidacji znacznych terenów zielonych.

Powidz ma dwa filary rozwojowe. To wojsko oraz przyroda. Od lat 50. ubiegłego wieku jesteśmy związani z wojskiem, ale mamy też niezwykle czyste jezioro, które jest naszą chlubą i atrakcją - dodaje Jakub Gwit.

Bydgoszcz wypada z walki o bazę

W połowie listopada 2026 roku wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła, że nie spodziewa się, by decyzja w sprawie lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wskazywała na Bydgoszcz. Jej zdaniem to właśnie zachodnia Polska ma największe szanse.

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem obecności wojskowej i współpracy międzynarodowej. Funkcjonuje tu wiele jednostek i instytucji wojskowych, w tym struktury NATO, m.in. Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) oraz jednostki związane z dowodzeniem i zabezpieczeniem współpracy sojuszniczej. Miasto ma więc ugruntowaną pozycję na mapie bezpieczeństwa i obronności NATO - przekazał RMF FM Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Michał Sztybel.

Decyzja o utworzeniu stałej, amerykańskiej bazy wojskowej i wskazaniu jej lokalizacji należy do strony amerykańskiej. Wynika z jej strategii, potrzeb operacyjnych i planów rozmieszczenia sił zbrojnych.

Choć nie jest to zadanie wojewody to oczywiście, że gdyby pojawiła się taka sytuacja, to jako administracja zrobilibyśmy wszystko najlepiej i najszybciej jak potrafimy, by stworzyć właściwe warunki - usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



Większe bezpieczeństwo i szansa na rozwój miasta - tak sami mieszkańcy Bydgoszczy widzą możliwe korzyści z ulokowania u nich potencjalnej, stałej bazy wojsk USA.

Myślę, że byłoby to dobre i takie budujące dla miasta. Jednakże wiąże to się z tym, że nie mamy na szybko tej bazy takiej, gdzie można byłoby tych żołnierzy ulokować. Czyli to byłaby kwestia budowy, a to wiadomo, trochę czasu zajmie - mówią mieszkańcy. Nie bez powodu w Bydgoszczy są instytucje i szkoleniowe, i dowodzenia NATO, także szansa by była. Jednakże z takiego czysto militarnego punktu widzenia myślę, że ta baza będzie gdzieś w rejonie Wrocławia, Żagania. Bliżej zachodniej granicy - dodają.

Rozmowy w USA

To byłby jasny sygnał dla Moskwy, że Amerykanie wspomagają Polskę i wiedzą kto w wojnie w Ukrainie jest agresorem, a kto ofiarą - tak w sprawie stałej bazy sił USA w naszym kraju mówiła w Gdyni wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Zapowiedziała, że będzie o niej rozmawiać podczas najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

W niedzielę lecę do Stanów Zjednoczonych, by rozmawiać m.in. o bazie. To będzie tuż przed, mam nadzieję, finalną decyzją prezydenta Trumpa. Mam nadzieję, że ta decyzja się nie zmieni - usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.