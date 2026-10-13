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Szkoła w obliczu kryzysu. Naszym gościem będzie szef ZNP

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 13 października (19:00)

Bezpieczeństwo w szkołach, zbyt małe podwyżki i brak nauczycieli - w Dniu Edukacji Narodowej porozmawiamy o najważniejszych problemach polskiej oświaty. Czy nauczyciele mają dziś powody do obaw? Jak szkoły powinny reagować na groźby ataków i czy potrzebują nowych uprawnień, by skuteczniej chronić uczniów? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

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Szkoła w obliczu kryzysu. Naszym gościem będzie szef ZNP
Sławomir Broniarz, fot. Jakub Rutka, RMF FM /RMF FM

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Policja zatrzymała ponad 160 młodych osób, w wieku od 13 do 17 lat w związku z zapowiedziami ataków na szkoły. Wśród zabezpieczonych przedmiotów były między innymi noże, maczety czy butelki z benzyną. Czy mamy do czynienia z niebezpieczną falą naśladownictwa? Czy nauczyciele są przygotowani do reagowania w sytuacjach kryzysowych? I jakie konkretne rozwiązania - od zmian w prawie po dodatkowe zabezpieczenia - mogą poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych?

Porozmawiamy również o pieniądzach. Rząd planuje na przyszły rok trzyprocentowe podwyżki dla nauczycieli, podczas gdy związki zawodowe domagają się wzrostu wynagrodzeń o 15 procent. Czy protesty przyniosą efekty? Co dalej z projektem ZNP „Godne prace” i powiązaniem nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem?

W rozmowie nie zabraknie także pytań o nowe obowiązki nauczycieli - w tym organizację wycieczek do miejsc pamięci - oraz o problemy kadrowe. Ilu nauczycieli brakuje i jakich specjalności? Dlaczego młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu? M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z szefem ZNP. 

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Źródło: Radio RMF24
Tagi: Sławomirz Broniarz

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