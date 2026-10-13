Szkoła w obliczu kryzysu. Naszym gościem będzie szef ZNP

Policja zatrzymała ponad 160 młodych osób, w wieku od 13 do 17 lat w związku z zapowiedziami ataków na szkoły. Wśród zabezpieczonych przedmiotów były między innymi noże, maczety czy butelki z benzyną. Czy mamy do czynienia z niebezpieczną falą naśladownictwa? Czy nauczyciele są przygotowani do reagowania w sytuacjach kryzysowych? I jakie konkretne rozwiązania - od zmian w prawie po dodatkowe zabezpieczenia - mogą poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych?
Porozmawiamy również o pieniądzach. Rząd planuje na przyszły rok trzyprocentowe podwyżki dla nauczycieli, podczas gdy związki zawodowe domagają się wzrostu wynagrodzeń o 15 procent. Czy protesty przyniosą efekty? Co dalej z projektem ZNP „Godne prace” i powiązaniem nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem?
W rozmowie nie zabraknie także pytań o nowe obowiązki nauczycieli - w tym organizację wycieczek do miejsc pamięci - oraz o problemy kadrowe. Ilu nauczycieli brakuje i jakich specjalności? Dlaczego młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu? M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z szefem ZNP.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!