Polska szkoła się starzeje. Tylko 4 proc. nauczycieli ma mniej niż 30 lat

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Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Obchodzony jest on w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje 701,1 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, 84,2 proc., to kobiety. Inne statystyki niestety nie są optymistyczne.

W polskiej szkole rządzą kobiety

Z danych resortu edukacji wynika, że nauczycielek w szkołach w naszym kraju jest 590 648, a nauczycieli 110 472, co oznacza, że zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 84,2 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety, blisko 15,8 proc. to mężczyźni. Odsetek nauczycielek w przedszkolach wynosi 98 proc., w szkołach podstawowych - 86,3 proc., w liceach ogólnokształcących - 72,8 proc., a w technikach - 65,6 proc.

Kontrole plecaków w szkołach? „Musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie” 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie partoluje w ostatnich dniach szkoły i placówki edukacyjne w związku z atakami nastoletnich nożowników i falą zatrzymań w związku m.in. z posiadaniem przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów. „Będziemy w szkołach…

Polska szkoła się starzeje

Alarmujące jest, że młodych nauczycieli w Polsce niemal nie ma. Zaledwie 4 proc. nauczycieli w Polsce ma mniej niż 30 lat. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Mniej młodych pedagogów jest tylko w Portugalii i na Cyprze.

Średnia wieku polskiego nauczyciela to blisko 47 lat: kobiet - 46,5 lat, mężczyzn - blisko 48,6 lat. Porównując te dane z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli systematycznie rośnie. W 2012 roku średni wiek polskiej nauczycielki wynosił 41,5 roku, a nauczyciela - 43 lata.

Obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Najstarszy ma 90 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Zarówno najmłodszy polski nauczyciel, jak i najstarszy to mężczyźni.

Nowe dane o ich wykształceniu

Największą grupę polskich nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego - jest ich 372 094, czyli 53 proc. Z kolei nauczycieli początkujących jest 162 582, co stanowi 23,2 proc. ogółu. Nauczycieli mianowanych (stopień pośredni między nauczycielem początkującym a dyplomowanym) jest 166 444, czyli 23,7 proc. wszystkich nauczycieli.

Szkoła w obliczu kryzysu. Naszym gościem będzie szef ZNP Bezpieczeństwo w szkołach, zbyt małe podwyżki i brak nauczycieli - w Dniu Edukacji Narodowej porozmawiamy o najważniejszych problemach polskiej oświaty. Czy nauczyciele mają dziś powody do obaw? Jak szkoły powinny reagować na groźby ataków i czy…

Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma 600 151 nauczycieli, a tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - 82 200.

Jacy nauczyciele są najbardziej potrzebni?

Zgodnie z ostatnimi informacjami zamieszczonymi na stronach kuratoriów oświaty, 6 października opublikowanych było łącznie 3 860 ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, które łącznie wykazują 2 488,28 wolnych etatów we wszystkich szkołach i placówkach. Nieobsadzone etaty stanowią ok. 0,3 proc. łącznego zatrudnienia w systemie oświaty w bieżącym roku szkolnym.

Najwięcej ogłoszeń dotyczy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę ofert, są ogłoszenia dotyczące:

nauczycieli wychowania przedszkolnego,

matematyki,

psychologów,

nauczycieli języka angielskiego,

pedagogów specjalnych,

nauczycieli języka polskiego,

nauczycieli przedmiotów zawodowych,

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawców w świetlicy szkolnej.