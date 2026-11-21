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Największe zagrożenie po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty latające istniało w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie. Dziś ryzyko radiologiczne, chemiczne oraz związane z obecnością materiałów wybuchowych wykluczono i to we wszystkich trzech miejscowościach, gdzie spadły obiekty, również w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. „Czynności na miejscach zdarzeń są na różnym etapie. Z tego, co wiem, najtrudniejsza sytuacja była w Nowym Lipowcu, ponieważ tam potencjalne zagrożenie z punktu widzenia pirotechnicznego było największe. Wiem już, że poszczególne elementy obiektu latającego są wydobywane i zabezpieczane” - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak na konferencji, komentując działania prokuratury i Żandarmerii Wojskowej po upadku drona odrzutowego i dwóch rakiet - pocisków manewrujących Ch-101.

Prokuratura: Priorytet pirotechniczny

Ewentualną obecność materiałów wybuchowych sprawdzała prokuratura, a także specjalistyczne grupy zajmujące się zagrożeniami radiologicznymi i chemicznymi, które nadal prowadzą oględziny m.in. w okolicy Mołodycza na Podkarpaciu. Wczoraj w rejonie stawów Miłków, na dużym obszarze, znaleziono tam rozrzucone metalowe elementy obiektu latającego. Prawdopodobnie spadł tam dron odrzutowy. Pewnym natomiast jest to, że maszyna była rosyjska.

Przestrzeń powietrzną Polski naruszyły także dwa inne obiekty, najprawdopodobniej rosyjskie rakiety Ch-101. W Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie wczoraj ok. godz. 7 było słychać potężny huk. Szczątki obiektu znaleziono też w Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu. Wiadomo już bowiem, że data nie była przypadkowa - wczoraj, a więc 20 listopada, rozpoczęły się ćwiczenia „koalicji chętnych”, czyli manewry wojskowe z udziałem sił sojuszniczych, m.in. w Nowej Dębie. Podkreślił to minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Żandarmeria Wojskowa: W żadnym z trzech miejsc zagrożenia nie ma

Zgodnie z planem ekipy pracujące w tych trzech miejscowościach mają zakończyć działania dziś, zanim zapadnie zmierzch. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował jednak, że jedno już wiadomo na pewno - wykluczono zagrożenie radiologiczne, chemiczne oraz związane z obecnością materiałów wybuchowych.

Sikorski reaguje na wtargnięcie rosyjskich obiektów do Polski. „Ekstremalne niezadowolenie” „Będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej. Czekamy na potwierdzenie twardych faktów. To, że sprawa będzie omawiana w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych jak i politycznych, to rzecz oczywista” - powiedział minister…

Mołodycz na Podkarpaciu, fot. Paweł Konieczny, RMF FM / RMF FM

Mołodycz na Podkarpaciu, fot. Paweł Konieczny, RMF FM / RMF FM

Mołodycz na Podkarpaciu, fot. Paweł Konieczny, RMF FM / RMF FM