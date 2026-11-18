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Na przełomie października i listopada w Polsce na granicy z obwodem królewieckim miało dojść do prowokacji z dużą liczbą ofiar. „Ostrzeżenie przyszło od służb partnerskich, ale na możliwość prowokacji na granicy polsko-rosyjskiej wskazywali też analitycy polskich agencji wywiadowczych” - ujawnia „Rzeczpospolita”. Akcja zaplanowana przez Rosję miała przypominać nieco prowokację gliwicką, do której doszło 31 sierpnia 1939 roku.

Czym jest operacja pod obcą flagą?

Prowokacja, której szczegóły ujawnił Marek Kozubal z „Rzeczpospolitej”, miała być tzw. operacją pod obcą flagą. Jest to niejawne działanie wywiadowcze lub militarne, którego głównym celem jest całkowite ukrycie prawdziwego sprawcy i zrzucenie winy na inną stronę. Sprawca celowo podszywa się pod przeciwnika lub sojusznika, wykorzystując jego symbole, mundury, sprzęt, a w cyberprzestrzeni także sfałszowane ślady cyfrowe. Głównym zadaniem takiej mistyfikacji jest wywołanie chaosu informacyjnego czy np. osłabienie sojuszy międzynarodowych.

Rosja chciała przeprowadzić atak przy granicy z obwodem królewieckim

Tuż po północy otrzymałem od straży granicznej meldunek, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej, na północy. Osobnicy z latarkami. Bardzo szybko zmobilizowaliśmy tam odpowiednie siły i środki, i udało się zapobiec prowokacji - informował 3 listopada premier Donald Tusk.

„Osobnicy z latarkami”. Premier otrzymał informację o „niepokojących ruchach” na granicy Donald Tusk: „Służby udaremniły prowokację na granicy z Rosją. Warmińsko-mazurskie i Podlasie objęto specjalną operacją”. Premier mówił też o TK oraz o tym, że złożył kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP.

„Rzeczpospolita” dotarła do szczegółów operacji. Rosjanie planowali atak z dużą liczbą ofiar - na terenie Polski blisko granicy z obwodem królewieckim, połączony z możliwym przekroczeniem granicy i symulowanym atakiem na obiekt znajdujący się także w Federacji Rosyjskiej.

To miało przypominać jakby prowokację gliwicką. Oczywiście ci, którzy przekroczyliby granicę, najpewniej zostaliby zastrzeleni, albo znaleziono by przy nich dowody wskazujące na to, że byli z Ukrainy. Celem było wstrzymanie pomocy dla Ukrainy - ujawnia rozmówca „Rz”.

Operacja gliwicka miała dostarczyć Hitlerowi „dowodów” na „prowokacje” Polski

Do prowokacji gliwickiej doszło 31 sierpnia 1939 roku o godz. 20:00. Grupa Niemców podająca się za Polaków wtargnęła do radiostacji w Gliwicach. Nadali po polsku tylko 9 słów, ale miało to sprawiać wrażenie działań podjętych rzekomo przez nas. Miało być to wodą na młyn niemieckiej propagandy - „dowodem polskich prowokacji”, które usprawiedliwiałyby atak Hitlera na Polskę.

„Wiemy, co planujesz. Nie rób tego”

Jak podaje dzisiejsza „Rzeczpospolita”, po rosyjskiej stronie pojawili się oficerowie rosyjskich służb, a operacje dywersyjne i sabotażowe z terytorium Rosji planują i koordynują głównie funkcjonariusze GRU, czyli właśnie rosyjski wywiad wojskowy.

Nie ma pewności, czy zespół, który miałby dokonać dywersji, składałby się np. z obywateli Ukrainy mieszkających teraz w Polsce, czy przyjechaliby oni z innego państwa. Z naszych ustaleń wynika, że podobne ostrzeżenia trafiły do służb państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii (...). Właśnie dlatego komendy z powiatów znajdujących się przy granicy z obwodem królewieckim pod koniec października zostały wzmocnione policjantami z innych regionów Polski. Zostali oni uzbrojeni w broń długą (...) - podaje „Rz”.

Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych, powiedział, że planowana prowokacja stanowiła realne zagrożenie i właśnie dlatego polskie służby podjęły tak liczne kroki. Warto przypomnieć, że 3 lipca minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wspominali o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Na konferencji prasowej Sikorski zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina słowami: Wiemy, co planujesz. Nie rób tego. Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwehry przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostację na terenie ówczesnej Rzeszy - dodał.