RMF24

„Odpowiedzialność wymaga spotykania w takich sytuacjach” – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Paszyk, komentując nieobecność polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy na spotkaniu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Pałacu Prezydenckim. „Ubolewam, bo ta rozmowa byłaby lepsza w pełnym gronie reprezentacji parlamentarnych” - dodał przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Spór o Trybunał Konstytucyjny powinien - tak jak proponuje PSL - zakończyć się odnową TK, zmianą w konstytucji, która umożliwi przywrócenie zaufania do tej instytucji - mówił Krzysztof Paszyk na antenie internetowego Radia RMF24. Mamy dwuwładzę w Trybunale Konstytucyjnym. Ja bym nie chciał, żeby ta sytuacja dalej trwała - dodał.

Polityk wyraził ubolewanie, że na spotkaniu w sprawie TK, zorganizowanym w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim, zabrakło przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ubolewam, bo ta rozmowa byłaby lepsza w pełnym gronie reprezentacji parlamentarnych - mówił.

Odpowiedzialność wymaga spotykania w takich sytuacjach. PSL - mimo różnic i wielu dzielących nas spraw - nie odmawia tego typu spotkań w ważnych sprawach państwowych - podkreślił.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.