RMF24

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W piątkowe popołudnie w Łodzi w oknie życia prowadzonym przez siostry urszulanki pozostawiono niemowlę. Dziewczynka była zdrowa i zadbana. Jej stan sprawdziła siostra pielęgniarka i medycy, którzy przyjechali na miejsce.

W piątek o godzinie 16:18 w domu sióstr urszulanek przy ul. Obywatelskiej w Łodzi rozległ się alarm sygnalizujący otwarcie okna życia. Siostry natychmiast udały się do specjalnego pomieszczenia, gdzie znalazły niemowlę w nosidełku.

Siostra pielęgniarka sprawdziła stan dziecka i potwierdziła, że dziewczynka jest w dobrym stanie.

„Była normalnie ubrana, stosownie do pory roku, wyglądała zdrowo, co potem potwierdzili medycy, którzy przybyli po chwili do domu sióstr” – przekazała s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu.

O wydarzeniu został poinformowany również metropolita łódzki, kardynał Konrad Krajewski.

„Halo, tu Tomasz. Chciałem poinformować, że został Ksiądz Kardynał dziadkiem” – taką wiadomość od dyrektora Caritas otrzymał duchowny.

Kardynał Krajewski podkreśla również, że w Łodzi funkcjonuje sprawny system pomocy dla kobiet w trudnej sytuacji, w tym Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny oraz Okno Życia, które daje dzieciom szansę na bezpieczny los.

Dzięki szybkiej reakcji sióstr urszulanek i służb medycznych niemowlę jest już pod opieką specjalistów.

Dziewczynka jest dziewiątym dzieckiem, które pozostawiono w oknie życia przy Obywatelskiej od jego otwarcia w 2010 roku.