RMF24

Donald Trump zbył krytykę premiera Donalda Tuska dotyczącą nazwania Władimira Putina „swoim przyjacielem”. W rozmowie z Fox News prezydent USA stwierdził jednocześnie, że rosyjskie drony i „kilka małych rakiet” miały trafić do Polski „przez pomyłkę”.

Krótką rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem w trakcie jego powrotu ze szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen przeprowadziła reporterka Fox News Aishah Hasnie.

Dziennikarka odnotowała, że nazwanie Władimira Putina przez prezydenta USA „przyjacielem” podczas ich spotkania w Chinach wywołało krytykę ze strony polityków obu partii w Kongresie, a także zagranicznych liderów. Wskazała na wpis premiera Donalda Tuska, który napisał: „Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi”.

Zapytany o wpis szefa polskiego rządu, amerykański prezydent powiedział: „Cóż, nic nie mogę z tym zrobić”. Jednocześnie miał dodać, że „w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, (ale) przez pomyłkę”.

W krótkiej rozmowie z Fox News Trump miał też powtórzyć, że Putin chce zawrzeć układ, by zakończyć wojnę w Ukrainie. To samo prezydent USA miał powiedzieć europejskim przywódcom - w tym Tuskowi - z Koalicji Chętnych w Berlinie podczas łączenia się z nimi przez telefon.