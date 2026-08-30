Polska w Nuclear Sharing? Jacek Siewiera w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24

RMF24

Czy Polska powinna zabiegać o udział w programie Nuclear Sharing? Jakie warunki musielibyśmy spełnić i czy droga do rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce jest w ogóle realna, czy to perspektywa odległej przyszłości? Czy dla naszego bezpieczeństwa lepszy byłby amerykański program Nuclear Sharing, czy może francuski parasol nuklearny, który dawałby większą niezależność od decyzji kolejnych prezydentów USA? O to m.in. Piotr Salak zapyta swojego gościa ppłk. rez. dr. Jacka Siewierę z Atlantic Council, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Czy decyzja o budowie stałych baz USA w Polsce jest już przesądzona? Gdzie mogłyby powstać?

Porozmawiamy także o wizycie szefa CIA w Moskwie. Czy Rosja przygotowuje się do dalszej eskalacji i jak NATO powinno reagować na kolejne incydenty? Czy Polska i Europa są odpowiednio przygotowane do ochrony nieba, lotnisk i infrastruktury krytycznej?

Piotr Salak zapyta również o bezpieczeństwo Bałtyku i o to, z kim Polska powinna w pierwszej kolejności współpracować przy budowie systemu obrony powietrznej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!