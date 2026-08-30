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Rosyjski deputowany i lider partii Rodina Aleksiej Żurawlow zaapelował o użycie taktycznej broni jądrowej, by zmusić Ukrainę do kapitulacji. Według prezydenta Finlandii Alexandra Stubba Pekin zapewnił, że Moskwa nie użyje tak śmiercionośnej broni w trwającym konflikcie.

Żurawlow przekonywał, że Rosja powinna być gotowa użyć taktycznej broni jądrowej, jeśli uzna to za konieczne. Polityk mówił, że „trzeba uderzyć tak, aby wróg zrozumiał, że musi skapitulować”.

Deputowany stwierdził również, że sama dyskusja o możliwości zastosowania tego rodzaju uzbrojenia nie powinna się toczyć publicznie.

Słuchajcie, taka dyskusja w ogóle nie powinna mieć miejsca! Jeśli będzie to konieczne, jesteśmy zobowiązani do jej użycia… Jeśli będziemy musieli uderzyć, uderzymy – mówił poseł.

Obecnie nie ma oznak, by Władimir Putin przygotowywał się do użycia broni jądrowej. Wcześniej agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie Kremlowi, informowała jednak, że rosyjskie władze mogą rozważać eskalację wojny jako sposób na zmuszenie Kijowa do negocjacji na swoich warunkach.

Jak przypomniał portal The Moscow Times, administracja byłego prezydenta USA Joe Bidena miała wcześniej ostrzegać Moskwę przed konsekwencjami ewentualnego ataku nuklearnego. Była doradczyni amerykańskich prezydentów Fiona Hill mówiła, że odpowiedzią mógłby być konwencjonalny atak sił USA na Rosję. W przestrzeni publicznej padały deklaracje o tym, że USA mogą uderzyć na rosyjskie wojska w Ukrainie oraz zniszczyć Flotę Czarnomorską. Trudno jednak powiedzieć, czy obecna administracja w Waszyngtonie byłaby gotowa sięgnąć po tak radykalną odpowiedź.

Czy Rosja zaatakuje NATO? Jasna deklaracja prezydenta Finlandii Prezydent Finlandii Alexander Stubb w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” wyraził przekonanie, że Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO. Jednocześnie podkreślił, że Sojusz powinien być przygotowany na każdy możliwy scenariusz.

Prezydent Finlandii: Chiny nie pozwolą Rosji użyć broni jądrowej

Chiny nie zaakceptują użycia przez Rosję broni jądrowej – stwierdził natomiast prezydent Finlandii Alexander Stubb w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild”. Zapewnienie w tej sprawie miał przekazać fińskiemu przywódcy szef chińskiej dyplomacji Wang Yi.

Powiedział: „Nigdy na to nie pozwolimy”. Sądzę, że to dość skuteczny czynnik odstraszający – stwierdził prezydent Finlandii.

Stubb ocenił, że Kreml wykorzystuje groźby związane z bronią jądrową, aby wywoływać niepokój w Europie. Rosja – jego zdaniem – chce skłonić europejskie społeczeństwa i polityków do debat o możliwej eskalacji wojny, ataku na państwa NATO czy użyciu ładunków nuklearnych.

Prezydent Finlandii uznał jednocześnie, że pole manewru Moskwy w zakresie dalszej eskalacji jest obecnie ograniczone. Za jeden z możliwych kroków wskazał mobilizację, która – jak podkreślił – mogłaby jednak przynieść Kremlowi poważne konsekwencje wewnętrzne.

Wcześniej o zdecydowanym stanowisku Pekinu mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W lipcu przekonywał, że Chiny w „ultymatywnej formie” zakomunikowały Rosji niedopuszczalność użycia broni atomowej. Z drugiej strony, Pekin nie ustaje także w ciągłych zapewnieniach, że nie wspiera Rosji w jej wojnie z Ukrainą. Jak wiadomo, te deklaracje są dalekie od rzeczywistości.

Według danych SIPRI Rosja ma dysponować największym na świecie arsenałem taktycznych głowic jądrowych.