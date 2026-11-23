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W okręgu wyborczym nr 20 w województwie lubuskim zakończyły się wybory uzupełniające do Senatu. Zwyciężyła Zdzisława Różańska, reprezentująca Komitet Wyborczy Wyborców Koalicji 15 Października. Wybory zostały zorganizowane po śmierci jej męża, generała broni Mirosława Różańskiego. Frekwencja była jednak bardzo niska.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu nr 20, obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra. Najwięcej głosów zdobyła Zdzisława Różańska – nauczycielka i wdowa po zmarłym senatorze. Poparło ją 14 159 wyborców, co stanowi 42,68 proc. wszystkich oddanych głosów.

Na drugim miejscu uplasował się były prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie), zdobywając 10 196 głosów (30,74 proc.). Trzecie miejsce zajęła była posłanka lewicy, Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn) z wynikiem 4 960 głosów (14,95 proc.), a czwarte Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej – 3 858 głosów (11,63 proc.).

Niska frekwencja

Do urn poszło zaledwie 13,78 proc. uprawnionych do głosowania. To ogromny spadek w porównaniu z wyborami z października 2023 roku, kiedy frekwencja w tym samym okręgu wyniosła aż 71,26 proc. Wówczas generał Mirosław Różański uzyskał imponujące poparcie – 104 047 głosów (59,15 proc.), deklasując konkurencję.

W wyborach uprawnionych do głosowania było 242 838 osób. Głosowanie odbyło się w 284 obwodach, w tym w 11 specjalnych, zorganizowanych m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych.

Generał Różański

Generał broni Mirosław Różański był jednym z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W politykę zaangażował się po przejściu w stan spoczynku. Zmarł 24 sierpnia 2024 roku w wieku 63 lat, po długiej walce z chorobą nowotworową.