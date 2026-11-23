RMF24

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Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zwraca uwagę na rosnącą liczbę incydentów w krajach graniczących z Rosją, w tym w Polsce. „Z jednej strony nie powinni dać się sprowokować, z drugiej jednak muszą zasygnalizować Kremlowi, że są gotowi do obrony” - czytamy. W piątek na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie rakiety Ch-101. Chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik nad Sanem (powiat niżański, Podkarpacie) oraz Mołodycz (powiat jarosławski, Podkarpacie).

Rosja testuje granice NATO

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wszystkie trzy pociski, które wcielały na terytorium Polski, zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska).

Prokuratura zakończyła prace w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem. W Mołodyczu prace zostały przerwane ze względu na późną porę - ich wznowienie zaplanowano na poniedziałkowy poranek.

„Muszą zasygnalizować Kremlowi”

Sprawę komentują również niemieckie media. Jak pisze w poniedziałek „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „wojna w Ukrainie stawia z rosnącą częstotliwością państwa bezpośrednio graniczące z Rosją oraz NATO przed wyzwaniami dotyczącymi własnego terytorium”. Dowodem na to są trzy różniące się od siebie incydenty, do których doszło w minionych dniach.

W Zatoce Fińskiej prawdopodobnie ukraiński dron trafił rosyjski statek, wywołując pożar i powodując jego dryfowanie po fińskich wodach terytorialnych.

Następnie rosyjski helikopter naruszył fińską przestrzeń powietrzną. W trzecim przypadku, w sobotę wieczorem w rosyjskiej eksklawie kaliningradzkiej, ogłoszono alarm lotniczy z powodu zbliżania się rzekomo z Litwy obiektu latającego.

Jak podkreśla „FAZ”, wszystkie przypadki dotyczyły „elementarnych interesów bezpieczeństwa członków NATO”. Wszystkie posiadały „znaczny potencjał eskalacji”. Sąsiedzi Rosji stoją w takich przypadkach „w obliczu trudnych, wymagających wyważenia (argumentów) decyzji”.

„Z jednej strony nie powinni dać się sprowokować, z drugiej jednak muszą zasygnalizować Kremlowi, że są gotowi do obrony” – zaznacza „FAZ”.

Finlandia i Litwa – kraje jednoznacznie wspierające Ukrainę muszą także uzmysłowić władzom w Kijowie, że takie incydenty narażają na szwank ich interesy. Równocześnie muszą wystrzegać się dostarczaniu rosyjskiej propagandzie argumentów służących rozbijaniu jedności europejskiej – czytamy w konkluzji.