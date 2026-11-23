Rosja testuje granice NATO
Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wszystkie trzy pociski, które wcielały na terytorium Polski, zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska).
Prokuratura zakończyła prace w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem. W Mołodyczu prace zostały przerwane ze względu na późną porę - ich wznowienie zaplanowano na poniedziałkowy poranek.
„Muszą zasygnalizować Kremlowi”
Sprawę komentują również niemieckie media. Jak pisze w poniedziałek „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „wojna w Ukrainie stawia z rosnącą częstotliwością państwa bezpośrednio graniczące z Rosją oraz NATO przed wyzwaniami dotyczącymi własnego terytorium”. Dowodem na to są trzy różniące się od siebie incydenty, do których doszło w minionych dniach.
W Zatoce Fińskiej prawdopodobnie ukraiński dron trafił rosyjski statek, wywołując pożar i powodując jego dryfowanie po fińskich wodach terytorialnych.
Następnie rosyjski helikopter naruszył fińską przestrzeń powietrzną. W trzecim przypadku, w sobotę wieczorem w rosyjskiej eksklawie kaliningradzkiej, ogłoszono alarm lotniczy z powodu zbliżania się rzekomo z Litwy obiektu latającego.
Jak podkreśla „FAZ”, wszystkie przypadki dotyczyły „elementarnych interesów bezpieczeństwa członków NATO”. Wszystkie posiadały „znaczny potencjał eskalacji”. Sąsiedzi Rosji stoją w takich przypadkach „w obliczu trudnych, wymagających wyważenia (argumentów) decyzji”.
„Z jednej strony nie powinni dać się sprowokować, z drugiej jednak muszą zasygnalizować Kremlowi, że są gotowi do obrony” – zaznacza „FAZ”.
Finlandia i Litwa – kraje jednoznacznie wspierające Ukrainę muszą także uzmysłowić władzom w Kijowie, że takie incydenty narażają na szwank ich interesy. Równocześnie muszą wystrzegać się dostarczaniu rosyjskiej propagandzie argumentów służących rozbijaniu jedności europejskiej – czytamy w konkluzji.