RMF24

Krok naprzód i sygnał, że Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju – tak Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA, ocenił gotowość Rosji do rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak pisze „Politico”, propozycja zespołu negocjacyjnego prezydenta USA Donalda Trumpa, aby przyznać Ukrainie gwarancję wspólnej obrony na wzór NATO, wywołała wśród niektórych sojuszników Kijowa w Europie optymizm. Eksperci ostrzegają jednak, że może się ona stać „koniem trojańskim”.

Jared Kushner we wpisie na platformie X przypomniał, że prezydent Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO. Jak podkreślił Kushner, według Trumpa jest to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich.

„Gotowość Rosji do rozmów na temat takich gwarancji stanowi istotny krok naprzód i potencjalny sygnał, że poważnie podchodzi ona do kwestii pokoju” - dodał.

Zięć Trumpa zaznaczył, że gwarancje wzorowane na artykule 5. mogłyby znacząco ograniczyć ryzyko wybuchu kolejnej wojny. Zaznaczył, że gwarancje te muszą być „konkretne, wiarygodne i jasno udokumentowane”. Oznajmił, że „są to jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć, i wymagają one starannego rozważenia”.

Zełenski: „Jałta 2.0” Putinowi się nie udała Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że Władimirowi Putinowi nie udało się zrealizować planu „Jałty 2.0”, zakładającego nowy podział świata i zmianę granic, podczas rozmów z przywódcami Chin i USA, Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem w…

Kusher o bezpieczeństwie Europy

Jak podkreślił, prezydent USA musiałby zatwierdzić każdą proponowaną gwarancję, z zastrzeżeniem procedur konstytucyjnych i kongresowych. Dodał, że Trump podjąłby taki krok wyłącznie wtedy, gdyby uznał, że wyraźnie służy on żywotnym interesom narodowym Ameryki, a szersze uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że prawdopodobieństwo uruchomienia tej gwarancji jest bardzo niewielkie.

„Właśnie dlatego gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą być uzgadniane w oderwaniu od powojennej architektury bezpieczeństwa Europy. Obie (te kwestie) należy rozpatrywać łącznie” - oznajmił wysłannik Trumpa.

Napisał, że europejskie instytucje i porozumienia dotyczące bezpieczeństwa stanowią ważną podstawę. „Naszym celem jest ich wzmocnienie, wskazanie obszarów, w których istniejące mechanizmy nie zapobiegły tej wojnie oraz opracowanie skuteczniejszych rozwiązań ograniczających (ryzyko) przyszłych konfliktów” - dodał.

Jak wymienił, obejmuje to ustanowienie stałych kanałów konsultacji, komunikacji kryzysowej i koordynację działań wojskowych w celu uniknięcia incydentów, a także zwiększenie przejrzystości oraz wprowadzenie wzajemnych środków ograniczających eskalację.



„Dążymy do przyszłości, w której Ukraina będzie bezpieczna, Europa silniejsza, Rosja będzie miała pewność, że NATO nie dąży do konfrontacji, a NATO i jego partnerzy będą mieli pewność, że Rosja uszanuje suwerenność i bezpieczeństwo swoich sąsiadów” - oświadczył Kushner.

Wyraził też przekonanie, że bezpieczeństwo musi być oparte na silnej gospodarce. Dodał, że Ukraina potrzebuje wiarygodnego, długoterminowego planu dobrobytu, obejmującego reformy. Zobowiązaniom Ameryki i Europy musi odpowiadać zaangażowanie Ukrainy na rzecz własnego sukcesu - kontynuował wysłannik Trumpa.

Zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach Amerykanie będą współpracować z Ukrainą, europejskimi partnerami oraz Rosją, „aby spróbować wypracować wspólne stanowisko w sprawie tej architektury bezpieczeństwa”.

„Jeśli uda nam się opracować ramy obejmujące jasne zobowiązania, wzajemne obowiązki i wiarygodne mechanizmy wdrażania, zyskamy większą pewność, że wszyscy są gotowi podjąć kroki niezbędne do osiągnięcia pokoju” - oświadczył.

„Naszym celem jest suwerenna, bezpieczna, zamożna i wolna Ukraina, silniejsza i bardziej stabilna Europa oraz trwały pokój oparty na rozwiązaniach, które sprawią, że wybuch kolejnej wojny będzie znacznie mniej prawdopodobny” - podsumował Kushner.

Optymizm wśród części krajów w Europie

Jak pisze „Politico”, propozycja zespołu negocjacyjnego prezydenta USA Donalda Trumpa wywołała wśród niektórych sojuszników Kijowa w Europie optymizm. Europejscy urzędnicy blisko zaangażowani w negocjacje pokojowe mają nadzieję, że oferta ta może być sygnałem zmiany stanowiska Ameryki na korzyść Ukrainy — choć nadal obawiają się, że cena, jakiej Trump zażąda za tak daleko idące zobowiązanie, może być zbyt wysoka. „Politico” podkreśla równocześnie, że prezydent Rosji Władimir Putin nie odrzucił publicznie planu Kushnera.

Choć niewiele wiadomo na temat szczegółów tej propozycji, oznaczałoby to, że gdyby została ona poparta solidnymi zobowiązaniami prawnymi, wojskowymi i politycznymi, nowy atak na Ukrainę groziłby bezpośrednim konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi.

Doradca w biurze prezydenta Francji Emmanuela Macrona stwierdził, że Stany Zjednoczone zmierzają „we właściwym kierunku”, ale zaapelował do Białego Domu o pójście o krok dalej i przyznanie Ukrainie pełnego członkostwa w NATO.

Chociaż przystąpienie Ukrainy do NATO jest postrzegane jako kwestia, na którą Rosja nigdy by się nie zgodziła, Kushner i pozostali negocjatorzy wyraźnie wierzą, że ich wysiłki mające na celu omówienie z Rosjanami opcji podobnej do Artykułu 5. spotkały się z poparciem Moskwy.

W rezultacie nastrój w niektórych częściach Europy uległ zmianie. Dyplomaci i urzędnicy, którzy przez większość ostatnich dwóch lat drugiej kadencji Trumpa rozpaczali nad jego wielokrotnymi atakami na Europę i obawiali się, że zdradzi Ukrainę, teraz wydają się być spokojni w kwestii USA.

Osiągnięto wyraźny postęp w zakresie gwarancji bezpieczeństwa – powiedział „Politico” jeden z europejskich urzędników blisko negocjacji. W rozmowach pokojowych panuje zgoda ze Stanami Zjednoczonymi, nie ma maksymalistycznych żądań i nie ma dyskusji o bezpieczeństwie europejskim bez udziału Europejczyków - dodał.

Echo Ołeszek. Zełenski dziękuje Melanii Trump i proponuje kolejne ewakuacje Wołodymyr Zełenski wskazał 15 miejscowości na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, w których strona ukraińska proponuje zorganizowanie misji humanitarnych na wzór niedawnej ewakuacji ludności cywilnej z Ołeszek w…

Nie wszyscy są entuzjastami

„Politico” zaznacza jednak, że Polska, kraje nordyckie i bałtyckie są nadal sceptycznie nastawione. Jednym z zagrożeń, na które zwracają uwagę te kraje, jest to, że koszt takiej gwarancji bezpieczeństwa może okazać się zbyt wysoki. Amerykanie niedawno zapytali Ukrainę, czy oddałaby Rosji cały Donbas w zamian za pełne członkostwo w NATO. Oznaczałoby to oddanie Putinowi terenów, których nie udało mu się zdobyć walką.

Terytorium Ukrainy nie jest jedyną kwestią poruszaną w tych negocjacjach. Kushner równie stanowczo podkreślał, że konieczna jest rewizja całych ram bezpieczeństwa, które rządziły Europą przed wojną, w tym relacji NATO z Rosją. Jego ogólna teza głosi, że gdyby europejskie ramy bezpieczeństwa działały prawidłowo, do wojny nigdy by nie doszło.

Wśród ponad 35 sojuszników Ukrainy, którzy zebrali się w zeszłym tygodniu w Berlinie na spotkaniu Koalicji Chętnych, niektórzy podzielają pogląd Kushnera. Dlatego instytucje UE z radością oferują Putinowi możliwość omówienia kwestii bezpieczeństwa europejskiego w „równoległym” kontekście z porozumieniem pokojowym dla Ukrainy.

Dla innych, bardziej radykalnych urzędników, argument Kushnera o gruntownej przebudowie systemu obronnego kontynentu wciąż brzmi niebezpiecznie. Pocieszają się myślą, że żadna decyzja nie zostanie podjęta bez Europy „przy stole” – ale obecność niekoniecznie oznacza kontrolę – zaznacza „Politico”.

Tą serią wpisów Trump przekracza kolejne granice? W Polsce te obrazy budzą najgorsze skojarzenia Serię kilku wpisów opatrzonych zdjęciami umieścił prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social dzisiejszej nocy czasu polskiego. Jedno ze zdjęć przedstawia Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Widnieje na nim napis „mój…

Gdzie ukryty jest haczyk?

„Istnieje niebezpieczeństwo, że gwarancja w stylu Artykułu 5. może stać się koniem trojańskim w przypadku szerszego porozumienia z Moskwą, na mocy którego Ukraina oddałaby Donbas, a NATO zaakceptowałoby ograniczenia swojej obecności wojskowej w Europie Wschodniej” – powiedział Grégoire Roos z londyńskiego think tanku Chatham House.

Powiedzmy sobie szczerze: dałoby to Rosji de facto prawo weta w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Zatem, owszem, moglibyśmy potencjalnie zaoferować Ukrainie mglistą obietnicę zbiorowej obrony, jednocześnie podważając podstawowe warunki, które faktycznie uczyniłyby ją wiarygodną – ocenił. Roos powiedział, że nie wierzy, że Europejczycy dadzą się złapać w taką pułapkę. Na przykład w Polsce urzędnicy wypatrują pułapek i niezłomnie wspierają Ukrainę – dodał.

Czas to również czynnik, który może mieć decydujące znaczenie. Pewien europejski urzędnik powiedział, że Trump chce osiągnąć porozumienie w ciągu kilku tygodni – nawet przed spotkaniem przywódców G20 na Florydzie w połowie grudnia. Zełenski powiedział dziennikarzom w sobotę, że Amerykanie „naprawdę chcieli to wszystko załatwić przed Bożym Narodzeniem”. Kolejnym kluczowym terminem może być 3 stycznia, kiedy nowy, kontrolowany przez demokratów Kongres rozpocznie pracę.

Zełenski: To musi być zapisane na papierze

W sobotę Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowane na art. 5 NATO, powinny przewidywać jasne mechanizmy zbiorowej obrony, a nie tylko obietnice. To musi być zapisane na papierze. Jak dotąd nie widziałem takich kroków na papierze - przyznał.



Według Zełenskiego gwarancje powinny obowiązywać niezależnie od tego, kto będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych. Prezydent ostrzegł, że zaprzestanie działań wojennych z Rosją bez długoterminowych gwarancji nie zapewni trwałego pokoju.

Wcześniej Zełenski oświadczył po czwartkowym szczycie koalicji chętnych w Berlinie, że nie jest pewien, czy Ukraina i Stany Zjednoczone tak samo rozumieją sformułowanie „gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO”.

