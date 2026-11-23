Nocny karambol na A2. Zderzenie 5 samochodów i utrudnienia
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Pięć samochodów osobowych zderzyło się w poniedziałek nad ranem na A2 między węzłami Wiskitki i Skierniewice (woj. łódzkie). Na trasie powstały poważne utrudnienia.
Do zderzenia samochodów doszło ok. godz. 4:23 w okolicach miejscowości Kolonia Bolimowska.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Początkowo zablokowana całkowicie była jezdnia w kierunku Poznania - informowała nad ranem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA zalecała objazd po DK50, DK92 i DK70.
Po godzinie 5.30 wznowiono ruch prawym pasem w kierunku Poznania.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.