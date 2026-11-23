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Tysiące osób ewakuowano z koncertu amerykańskiego rapera Dona Tolivera w Manchesterze w niedzielny wieczór. Przyczyną akcji były doniesienia o rozpyleniu nieznanej substancji - ​​poinformowała brytyjska policja.

Wcześniej Północno-Zachodnia Służba Pogotowia Ratunkowego podała, że substancja ta „najprawdopodobniej była gazem łzawiącym” i miała zostać użyta pod koniec koncertu - informuje Reuters.

Publiczność licząca ponad 12 tys. osób została wyprowadzona z koncertu w hali Co-op Live – podała w oświadczeniu policja hrabstwa Greater Manchester.

Jak podała policja, jedna osoba została przewieziona do szpitala po incydencie, a kilka innych było badanych na miejscu zdarzenia.

Północno-Zachodnia Służba Pogotowia Ratunkowego przekazała, że jej ratownicy przebadali na miejscu ponad 50 osób, z których część zgłaszała problemy z oczami oraz układem oddechowym.

Policja została powiadomiona o incydencie w niedzielę krótko po godzinie 22 lokalnego czasu.

W oficjalnym oświadczeniu nie podano, jaka substancja została rozpylona – policja poinformowała, że będzie prowadzić działania mające na celu jej identyfikację.