Wcześniej Północno-Zachodnia Służba Pogotowia Ratunkowego podała, że substancja ta „najprawdopodobniej była gazem łzawiącym” i miała zostać użyta pod koniec koncertu - informuje Reuters.
Publiczność licząca ponad 12 tys. osób została wyprowadzona z koncertu w hali Co-op Live – podała w oświadczeniu policja hrabstwa Greater Manchester.
Jak podała policja, jedna osoba została przewieziona do szpitala po incydencie, a kilka innych było badanych na miejscu zdarzenia.
Północno-Zachodnia Służba Pogotowia Ratunkowego przekazała, że jej ratownicy przebadali na miejscu ponad 50 osób, z których część zgłaszała problemy z oczami oraz układem oddechowym.
Policja została powiadomiona o incydencie w niedzielę krótko po godzinie 22 lokalnego czasu.
W oficjalnym oświadczeniu nie podano, jaka substancja została rozpylona – policja poinformowała, że będzie prowadzić działania mające na celu jej identyfikację.