Jabłoński: Nie ma fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków

RMF24

„Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem może się pojawić” – powiedział w kontekście zbrodni w Jarosławiu w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Jabłoński.

W jarosławskim klasztorze obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób. Jedna z ofiar zmarła. Na antenie Radia RMF24 były wiceszef MSZ wyraził nadzieję, że sprawca ataku poniesie „bardzo, bardzo surową odpowiedzialność”. Piotr Salak pytał swojego gościa o to, dlaczego w tej sprawie Marcin Horała chce wezwania ambasadora Ukrainy do MSZ.

Nie ma żadnej wątpliwości, że mamy potencjalnie dość duży problem z tym, że w Polsce jest wielu weteranów ukraińskich, weteranów, którzy są ciężko doświadczeni wojną. Nie wiemy (czy napastnik to był weteran – przyp. RMF FM), ale wiemy, że tego typu zjawiska mają miejsce po konfliktach zbrojnych. Są po prostu ludzie, którzy są psychicznie przez tę wojnę przeorani – mówił i dodawał: Ludzie w takim stanie psychicznym mogą stanowić zagrożenie dla samych siebie, dla najbliższych, dla otoczenia. To jest poważny problem, z którym musimy się zmierzyć. Absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy mówili, że wszyscy Ukraińcy są winni.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.