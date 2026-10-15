Czy Daniel Obajtek stanie przed sądem? Czy rozliczenia przyspieszają? Zapytamy Grzegorza Schetynę

RMF24

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Minister Sprawiedliwości skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Waldemar Żurek domaga się także zgody na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami. Czy to oznacza, że koalicja rządowa przyspiesza rozliczenia? Czy taka będzie taktyka w roku przedwyborczym? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były wicepremier i były szef MSZ.

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Porozmawiamy także o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym po złożeniu ślubowania przez sędziego Macieja Berka. Jak rządzący chcą przywrócić Trybunał do normalnego funkcjonowania? Jaki jest plan B? Czy w planach jest odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od sprawowania władzy?

Wołodymyr Zełenski przyznał, że czuje się zdradzony ogłoszonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumieniem z Władimirem Putinem. Czy Ukraina została zdradzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jak nasz gość, były szef MSZ odbiera pomysł Amerykanów, by oddać im pod kontrolę odmrożone rosyjskie aktywa?

To tylko niektóre tematy, które poruszymy w Rozmowie o 7:00 z Grzegorzem Schetyną w Radiu RMF24.

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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