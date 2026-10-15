Jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka. Chodzi o „awarię dystrybutorów”

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„Skierowałem do PE wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka” – poinformował Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę dotyczącą zaniżania cen paliw w 2023 roku.

Według prokuratury zebrany materiał pokazuje, że Obajtek jako prezes Orlenu polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. „Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek” – przekazał Żurek.

Prokurator Generalny podał, że efektem ubocznym tego działania był brak paliw na ponad 600 stacjach i kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. „Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności” – zaznaczył Minister Sprawiedliwości.

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest konieczna, by postawić byłemu prezesowi Orlenu zarzuty.

Obajtek: Jeśli chcą mnie zatrzymywać, to pod warunkiem, że w celi będzie też Donald Tusk

Daniel Obajtek komentując sprawę, przekazał za pośrednictwem platformy X, że jeśli chcą go „zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo”, pod warunkiem — jak dodał — że „w celi będzie siedzieć też (premier) Donald Tusk”.

W opinii polityka powinno być tak, ponieważ — jak twierdzi — Tusk „obiecywał paliwo po 5,19 zł, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków”.

Śledztwo w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 r. nadzorowane jest przez łódzki wydział zamiejscowy PK. Na początku października w związku z podejrzeniem zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało pięciu byłych i obecnych menedżerów Orlenu.