Ataki uczniów w szkołach. Pilny apel rzeczniczki praw dziecka

RMF24

„Należy słuchać komunikatów wysyłanych z kuratoriów i przez dyrektorów. Bardzo ważne jest teraz, by ze sobą współpracować. Zachęcam do kontaktu z dyrektorami i nauczycielami w szkołach. Dzieci muszą teraz wiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialnymi dorosłymi” - apelowała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Sama osobiście nawiązałaby kontakt z wychowawcą klasy. „Najważniejsze jest teraz zachowanie spokoju” - dodawała. To reakcja na ataki nastoletnich nożowników w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce. Zginęła w nich jedna osoba, a w sumie 12 zostało rannych.

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Co ósmy młody człowiek przyznaje, że rozmawia ze sztuczną inteligencją o swoich problemach, bo „nie ma nikogo innego” - wynika z raportu Alpha Insights. Dlaczego dzieci nie mają do kogo zwrócić się o pomoc? Czy rosnące poczucie samotności, niska samoocena i przeciążenie stresem to już problem, który wymaga systemowej reakcji państwa? Czy Rzecznik Praw Dziecka ma narzędzia, by to zrobić? Co w tej sprawie będzie się działo w najbliższej przyszłości?

Monika Horna-Cieślak była niedawno w Ostrołęce, gdzie rozmawiała z uczniami i nauczycielami po ataku. Co od nich usłyszała? Czy wprowadzenie dodatkowych patroli policji jest wystarczającą odpowiedzią na problem agresji w szkołach? Co wiadomo o przyczynach ataku 15-latka na woźną w szkole pod Wyszkowem? Czy w tej sprawie mogła wystąpić przemoc psychiczna, a może mechanizm naśladownictwa?

W rozmowie było także o odpowiedzialności dorosłych i działaniach po takich zdarzeniach. Czy Monika Horna-Cieślak będzie uczestniczyć w przesłuchaniach dzieci ze szkoły pod Wyszkowem, podobnie jak zapowiadała po wizycie w Ostrołęce? Czy potrzebne są zmiany prawa dotyczące treści dostępnych w internecie? Czy dostęp dzieci do mediów społecznościowych powinien być jeszcze bardziej ograniczony?

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