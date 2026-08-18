RMF24

„W Polsce jest podejście jednostronne” - mówił Wasyl Bodnar, odnosząc się do kwestii rzezi wołyńskiej. Choć ambasador Ukrainy w Polsce przyznał, że na Wołyniu doszło do ludobójstwa, to jednocześnie stwierdził, że „w polskiej narracji znika okupacyjny reżim niemiecki” czy „działalność władz sowieckich”. Skomentował też sprawę myśliwców MiG-29 dla Ukrainy oraz polskiego embarga na ukraińskie zboże.

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do ataków na Ukraińców. Zauważa to też ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, podając statystyki z ostatniego miesiąca. Znamy te liczby. Teraz mówi się o ponad 30-procentowym wzroście agresji jawnych (…) od poprzedniego roku - mówi.

Ukraiński dyplomata podkreśla, że jest wdzięczny polskim służbom za przeciwdziałanie agresji wobec Ukraińców. Jednocześnie zwraca uwagę na odpowiedzialność spoczywającą na barkach polityków.

Niestety, od czasu do czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. Rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę: na tym temacie punktów nie zdobędziecie. Ta agresja po prostu odbije się na nas - apeluje.

„W Polsce jest podejście jednostronne”. Wasyl Bodnar mówił o Wołyniu Czas: 19:57

Co z myśliwcami MiG-29 i pociskami do Patriotów?

Wirtualna Polska informowała niedawno, że w rozmowach z Ukraińcami miało dojść do przełomu w sprawie przekazania im myśliwców MiG-29. Polska jest gotowa pozbyć się tych starych, posowieckich maszyn, ale nie chce tego robić za darmo - ma w zamian pozyskać dużą liczbę dronów różnego typu.

Pytany, dlaczego dotychczas nie doszło do przekazania MiG-ów, Wasyl Bodnar mówi, że maszyny te potrzebują modernizacji. Potrzebujemy środków na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, żeby ich używać w warunkach bojowych - podkreśla.

Według ambasadora Ukrainy w Polsce środki, które mają pochodzić „z zewnątrz”, zostaną wydane na modernizację samolotów jeszcze w Polsce. Potem maszyny trafią na Ukrainę.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię przekazania Ukrainie przez Polskę pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot. Ukraiński dyplomata uciął temat, podkreślając, że komunikaty w tej sprawie będzie wydawać ukraińskie ministerstwo obrony.

Co z ukraińskim zbożem?

Prowadzący rozmowę Piotr Salak pytał swojego gościa również o ukraińskie zboże. Wasyl Bodnar przyznał, że na razie nie było rozmów na linii Kijów-Warszawa w sprawie zwiększenia transferu zboża przez Polskę.

Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. Głównym kierunkiem jest Rumunia i Mołdawia - ujawnił.

Ambasador Ukrainy w Polsce stwierdził, że protesty polskich rolników przeciwko ukraińskiemu zbożu to „polityczna sprawa”. Nie ma żadnych obaw rolników. (…) Obawy rozkręcone są przez media i nie mają żadnych podstaw - mówił. Nie zagraża rynkowi polskiemu żaden ukraiński produkt - dodał.

Dziennikarz RMF FM zwrócił uwagę, że Polska wprowadziła embargo na ukraińskie zboże. Czy Ukraina będzie zmierzała do tego, żeby to embargo znieść? Na tym etapie to nie jest aktualny temat. (…) Nie ma takich rozmów - odparł ukraiński dyplomata.

„Ja już o tym nie mówię, bo to nieaktualny temat”

Wasyl Bodnar przyznał, że w Kijowie jest chęć nowego otwarcia w stosunkach polsko-ukraińskich. Wspomniał o planie opracowanym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zakładającym m.in. otwarcie archiwów.

W programie poruszono kwestię zbrodni wołyńskiej. Choć ambasador Ukrainy w Polsce przyznał, że na Wołyniu doszło do ludobójstwa, to jednocześnie stwierdził, że „w Polsce jest podejście jednostronne”. Mówić, że Ukraińcy źli, a Polacy dobrzy, nie jest dobre - stwierdził.

W narracji polskiej znika okupacyjny reżim niemiecki, działalność władz sowieckich, działalność innych grup, które podsycały nienawiść między Ukraińcami a Polakami - dodał.

Pytany, czy błędem było ze strony ukraińskiego prezydenta nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”, dyplomata odparł, że „nie dyskutuje o decyzjach pana prezydenta”. Stwierdził, że Kijów próbował rozwiązać spór, wysyłając do Warszawy m.in. Kyryło Budanowa, ale „po stronie polskiej było jednoznaczne spojrzenie, że tylko zmiana nazwy może doprowadzić do obniżenia napięcia”.

Pytany natomiast, jakie Ukraina zaproponowała rozwiązania na złagodzenie sporu, odparł: „Ja już o tym nie mówię, bo to nieaktualny temat”.

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