Pilna decyzja Zełenskiego ws. Wołynia: Otwarcie archiwów, kolejne ekshumacje

RMF24

Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku – zapowiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.

„Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. (...) Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Zełenski zaznaczył, że „zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań”.

Uzasadnienie Zełenskiego

Prezydent Ukrainy w ten sposób uzasadnił te decyzje:

„Priorytety są jasne: my wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji i jesteśmy wdzięczni za to Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu” – czytamy we wpisie Zełenskiego.

Zełenski napisał też, że w czasie spotkania dotyczącego polityki Ukrainy wobec Polski „omówiono możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami obu krajów”.

„Zgodziłem się z Ołeksandrem Ałfierowem, szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, na rozszerzenie możliwości Instytutu. Ołeksandr przygotuje i przedstawi kompleksowe propozycje, a proszę odpowiednich urzędników rządowych oraz odpowiednią komisję Rady Najwyższej Ukrainy o rozważenie zwiększenia wsparcia finansowego i innego dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiednie możliwości są niezbędne do właściwej reprezentacji interesów Ukrainy” – przekazał Zełenski.