Media: Polska i Ukraina blisko przełomu w sprawie przekazania myśliwców

RMF24

W rozmowach z Ukraińcami na temat przekazania im polskich myśliwców MiG-29 miało dojść do przełomu. Poinformowała o tym Wirtualna Polska. Temat od wielu miesięcy wzbudza burzliwą debatę. Polska jest gotowa pozbyć się starych, posowieckich maszyn, ale nie chce robić tego za darmo.

Polskie MiGi-29 to samoloty, które na pewno przydałyby się Ukrainie. Nasz wschodni sąsiad intensywnie wykorzystuje maszyny tego typu do obrony kraju, a każda katastrofa, taka jak ta, do której doszło w ubiegłym tygodniu, uszczupla jego możliwości działania.

Czternaście swoich MiG-ów przekazaliśmy już na początku wojny. Od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat odstąpienia kolejnych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił pod koniec ub.r., że polskie MiG-i dochodzą już do końca swojego cyklu życia. Ich remont byłby mało opłacalny, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem byłoby wycofanie ich z eksploatacji. Dla Ukraińców byłyby jednak jak znalazł, ale Polska nie chce oddawać ich za darmo.

W dotychczasowych rozmowach staraliśmy się o pozyskanie w zamian ukraińskich zdolności dronowych i antydronowych.

MiGi na Ukrainę, drony do Polski

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska napisała, że po długotrwałym impasie miało dojść do przełomu. Medium ustaliło, że rozmowy dotyczące przekazania MiG-ów 29 za dużą ilość dronów różnego typu są na finiszu. W najbliższych tygodniach myśliwce mają trafić na Ukrainę, a drony do Polski.

Firma Fire Point ma oferować nam dostawę 1500 dronów dalekiego zasięgu, których jest obecnie głównym producentem. Co więcej, nad Wisłę miałaby trafić taka sama ich ilość, „natychmiast” w razie wybuchu wojny. Źródło Wirtualnej Polski w naszym MON-ie podkreśliło jednak, że oferta jest wielce korzystna na papierze, ale w razie kryzysu ukraiński koncern może zasłonić się siłą wyższą i owych dronów nam odmówić.

W ramach wspomnianej wymiany chcemy pozyskać nie tylko sprzęt, ale i coś zapewne ważniejszego – wiedzę na temat jego bojowego użycia i dane z pola walki, na których uczyć się mogłyby maszyny produkowane nad Wisłą.

„WP” dowiedziało się, że postęp w rozmowach z Ukraińcami pojawił się, gdy nowym szefem wywiadu cywilnego (Służba Wywiadu Zagranicznego) Ukrainy został dotychczasowy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Od 24 lutego 2022 r. odpowiada on za negocjacje pokojowe i transfer ukraińskich technologii i wiedzy. „Polska patrzy na tę zmianę przychylnie, ale bez nadmiernego zaufania” – pisze „WP.