"To wątpliwe moralnie". Biejat o decyzji Giertycha ws. Zondacrypto

Biejat o Giertychu: Powinien się poważnie zastanowić
Magdalena Biejat stwierdziła w RMF FM, że decyzja Romana Giertycha o reprezentowaniu szefa Zondacrypto może budzić wątpliwości co do jego intencji.
Ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, jego współpracowniczką ani doradczynią, broń Boże. To jest jego decyzja - zastrzegła.
Roman Giertych jest czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą. Ma wpływ na stanowienie prawa. W związku z tym powinien się bardzo poważnie zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy - zwracała uwagę rozmówczyni Piotra Salaka.
Jedna lista do Sejmu? Biejat: Nie powinno jej być
W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i ewentualnej wspólnej listy obecnej koalicji rządzącej do Sejmu.
Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno jej być - oceniła Biejat w RMF FM. Najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. Ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych - tłumaczyła wicemarszałek Senatu.
Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał Magdalenę Biejat o sondaże, które pokazują, że jedna lista mogłaby dać koalicji 15 października większe szanse na pozostanie u władzy niż występowanie w wyborach jako autonomiczne komitety.
Na rok przed wyborami to jest wróżenie z fusów - stwierdziła wicemarszałek Senatu przypominając, że z wykształcenia jest socjolożką.
Często wyborcy, którzy głosują na Lewicę, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. Demobilizują się, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka - przekonywała Biejat. Podkreślała, że Lewica tworzy z Koalicją Obywatelską wspólny rząd, ale to odrębne partie o różnych programach.
„To nie może być powód, żeby odłożyć sprawę na półkę”
Piotr Salak pytał też Magdalenę Biejat o próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej, która nie ma szans na powodzenie.
To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić - stwierdziła w RMF FM wicemarszałek Senatu. Od początku uważam, że jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają - argumentowała.
Senatorka Lewicy podkreślała, że ostatecznym końcem prac parlamentarnych nad ustawą będzie właśnie próba odrzucenia weta. Przyznała jednocześnie, że od samego początku istniało ryzyko, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie zostanie podpisana przez prezydenta. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć tę sprawę na półkę - oświadczyła Biejat.
Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.
Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.