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"To nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, komentując podjęcie się przez Romana Giertycha funkcji obrońcy Przemysława Krala - szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. „Mecenas Giertych oprócz tego, że jest adwokatem, jest czynnym politykiem koalicji rządzącej. Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie" - wyjaśniła.

Biejat o Giertychu: Powinien się poważnie zastanowić

Magdalena Biejat stwierdziła w RMF FM, że decyzja Romana Giertycha o reprezentowaniu szefa Zondacrypto może budzić wątpliwości co do jego intencji.

"To wątpliwe moralnie". Biejat o decyzji Giertycha ws. Zondacrypto Czas: 21:08

Ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, jego współpracowniczką ani doradczynią, broń Boże. To jest jego decyzja - zastrzegła.

Roman Giertych jest czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą. Ma wpływ na stanowienie prawa. W związku z tym powinien się bardzo poważnie zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy - zwracała uwagę rozmówczyni Piotra Salaka.

Roman Giertych obrońcą szefa Zondacrypto. Dworczyk: Wolałbym, żeby troszczył się o osoby poszkodowane Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych ujawnił wczoraj, że jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto - Przemysława Krala. Jego zaangażowanie w tę sprawę budzi mieszane reakcje polityków. "Wolałbym, żeby polityk KO tak bardzo…

Jedna lista do Sejmu? Biejat: Nie powinno jej być

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i ewentualnej wspólnej listy obecnej koalicji rządzącej do Sejmu.

Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno jej być - oceniła Biejat w RMF FM. Najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. Ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych - tłumaczyła wicemarszałek Senatu.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał Magdalenę Biejat o sondaże, które pokazują, że jedna lista mogłaby dać koalicji 15 października większe szanse na pozostanie u władzy niż występowanie w wyborach jako autonomiczne komitety.

Na rok przed wyborami to jest wróżenie z fusów - stwierdziła wicemarszałek Senatu przypominając, że z wykształcenia jest socjolożką.

KO wygra wybory, ale nie stworzy większości? Nowy sondaż daje do myślenia Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,53 proc. prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Badanie pokazuje też, że kilku posłów do Sejmu wprowadziłby Rozwój Plus Mateusza…

Często wyborcy, którzy głosują na Lewicę, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. Demobilizują się, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka - przekonywała Biejat. Podkreślała, że Lewica tworzy z Koalicją Obywatelską wspólny rząd, ale to odrębne partie o różnych programach.

„To nie może być powód, żeby odłożyć sprawę na półkę”

Piotr Salak pytał też Magdalenę Biejat o próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej, która nie ma szans na powodzenie.

To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić - stwierdziła w RMF FM wicemarszałek Senatu. Od początku uważam, że jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają - argumentowała.

Senatorka Lewicy podkreślała, że ostatecznym końcem prac parlamentarnych nad ustawą będzie właśnie próba odrzucenia weta. Przyznała jednocześnie, że od samego początku istniało ryzyko, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie zostanie podpisana przez prezydenta. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć tę sprawę na półkę - oświadczyła Biejat.

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