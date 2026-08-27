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"To wątpliwe moralnie". Biejat o decyzji Giertycha ws. Zondacrypto

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (08:02) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (08:45)

"To nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, komentując podjęcie się przez Romana Giertycha funkcji obrońcy Przemysława Krala - szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. „Mecenas Giertych oprócz tego, że jest adwokatem, jest czynnym politykiem koalicji rządzącej. Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie" - wyjaśniła.

"To wątpliwe moralnie". Biejat o decyzji Giertycha ws. Zondacrypto
Magdalena Biejat (fot. Mikołaj Poruszek) /RMF FM

Biejat o Giertychu: Powinien się poważnie zastanowić

Magdalena Biejat stwierdziła w RMF FM, że decyzja Romana Giertycha o reprezentowaniu szefa Zondacrypto może budzić wątpliwości co do jego intencji. 

"To wątpliwe moralnie". Biejat o decyzji Giertycha ws. Zondacrypto
Czas: 21:08

Ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, jego współpracowniczką ani doradczynią, broń Boże. To jest jego decyzja - zastrzegła. 

Roman Giertych jest czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą. Ma wpływ na stanowienie prawa. W związku z tym powinien się bardzo poważnie zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy - zwracała uwagę rozmówczyni Piotra Salaka. 

Jedna lista do Sejmu? Biejat: Nie powinno jej być

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i ewentualnej wspólnej listy obecnej koalicji rządzącej do Sejmu.

Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno jej być - oceniła Biejat w RMF FM. Najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. Ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych - tłumaczyła wicemarszałek Senatu.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał Magdalenę Biejat o sondaże, które pokazują, że jedna lista mogłaby dać koalicji 15 października większe szanse na pozostanie u władzy niż występowanie w wyborach jako autonomiczne komitety.

Na rok przed wyborami to jest wróżenie z fusów - stwierdziła wicemarszałek Senatu przypominając, że z wykształcenia jest socjolożką.

Często wyborcy, którzy głosują na Lewicę, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. Demobilizują się, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka - przekonywała Biejat. Podkreślała, że Lewica tworzy z Koalicją Obywatelską wspólny rząd, ale to odrębne partie o różnych programach.

To nie może być powód, żeby odłożyć sprawę na półkę

Piotr Salak pytał też Magdalenę Biejat o próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej, która nie ma szans na powodzenie.

To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić - stwierdziła w RMF FM wicemarszałek Senatu. Od początku uważam, że jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają - argumentowała. 

Senatorka Lewicy podkreślała, że ostatecznym końcem prac parlamentarnych nad ustawą będzie właśnie próba odrzucenia weta. Przyznała jednocześnie, że od samego początku istniało ryzyko, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie zostanie podpisana przez prezydenta. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć tę sprawę na półkę - oświadczyła Biejat. 

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

 Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Karol Nawrocki lewica biejat
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