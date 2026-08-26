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Roman Giertych obrońcą szefa Zondacrypto. Dworczyk: Wolałbym, żeby troszczył się o osoby poszkodowane

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (14:18)

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych ujawnił wczoraj, że jest obrońcą prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto - Przemysława Krala. Jego zaangażowanie w tę sprawę budzi mieszane reakcje polityków. "Wolałbym, żeby polityk KO tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane" - mówił w Radiu RMF24 europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk.

Roman Giertych obrońcą szefa Zondacrypto. Dworczyk: Wolałbym, żeby troszczył się o osoby poszkodowane
Roman Giertych (fot. Albert Zawada) /PAP

Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że jako adwokat Roman Giertych ma prawo do bronienia szefa upadłej giełdy kryptowalut. Zwracają uwagę, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.

Mi to nie zgrzyta. Roman Giertych jest adwokatem. Rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej. Często muszą bronić bandytów, zabójców - ocenił Tomasz Trela z Lewicy.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak patrzy na tę sprawę nieco inaczej. Z działalności Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą - stwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. 

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Sprawę komentował też w Radiu RMF24 europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk. Wolałbym, żeby, polityk KO tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane. No ale to są wybory pana Giertycha i KO - stwierdził. 

Donald Tusk nie doprowadził do tego, żeby ochronić depozyty klientów Zondacrypto. Jego przyjaciel, prawa ręka, jeśli chodzi o sprawy prawne - Roman Giertych - broni głównego sprawcy tej całej afery. Donald Tusk, jak zwykle, próbuje odwracać kota ogonem. Chyba nikogo to nie zaskakuje - mówił Dworczyk, komentując wpis szefa rządu o tym, że „serial 'Zonda' się rozkręca”. 

Giertych przekazał wczoraj, że broni Przemysława Krala wspólnie z mecenasem Jackiem Dubois. Jak podkreślał, nie pobiera za to wynagrodzenia. 


Źródło: RMF24
Tagi: zondacrypto Roman Giertych
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