Roman Giertych obrońcą szefa Zondacrypto. Dworczyk: Wolałbym, żeby troszczył się o osoby poszkodowane

RMF24

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych ujawnił wczoraj, że jest obrońcą prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto - Przemysława Krala. Jego zaangażowanie w tę sprawę budzi mieszane reakcje polityków. "Wolałbym, żeby polityk KO tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane" - mówił w Radiu RMF24 europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk.

Przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że jako adwokat Roman Giertych ma prawo do bronienia szefa upadłej giełdy kryptowalut. Zwracają uwagę, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.

Mi to nie zgrzyta. Roman Giertych jest adwokatem. Rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej. Często muszą bronić bandytów, zabójców - ocenił Tomasz Trela z Lewicy.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak patrzy na tę sprawę nieco inaczej. Z działalności Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą - stwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.

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Sprawę komentował też w Radiu RMF24 europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk. Wolałbym, żeby, polityk KO tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane. No ale to są wybory pana Giertycha i KO - stwierdził.

Donald Tusk nie doprowadził do tego, żeby ochronić depozyty klientów Zondacrypto. Jego przyjaciel, prawa ręka, jeśli chodzi o sprawy prawne - Roman Giertych - broni głównego sprawcy tej całej afery. Donald Tusk, jak zwykle, próbuje odwracać kota ogonem. Chyba nikogo to nie zaskakuje - mówił Dworczyk, komentując wpis szefa rządu o tym, że „serial 'Zonda' się rozkręca”.

Giertych przekazał wczoraj, że broni Przemysława Krala wspólnie z mecenasem Jackiem Dubois. Jak podkreślał, nie pobiera za to wynagrodzenia.