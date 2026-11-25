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Reporterzy RMF FM – Krzysztof Zasada i Kacper Wróblewski – zostali nominowani w konkursie Grand Press w kategorii „News”. Z kolei wśród nominowanych do nagrody Grand Press Economy jest Marek Tejchman, prowadzący „Gospodarczy tydzień” w Radiu RMF24.

Dziennikarze RMF FM nominowani do nagrody Grand Press w kategorii „News”

Kacper Wróblewski został nominowany za materiał „Morawiecki zbuduje nową siłę na prawicy. Nie chodzi jednak o wyjście z PiS-u”. W marcu reporter RMF FM informował, że w tym roku Mateusz Morawiecki założy stowarzyszenie, które będzie się skupiało przede wszystkim na kwestiach gospodarczych.

Morawiecki zbuduje nową siłę na prawicy. Nie chodzi jednak o wyjście z PiS-u Jeszcze w tym roku Mateusz Morawiecki założy stowarzyszenie, które będzie się skupiało przede wszystkim na kwestiach gospodarczych - nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "O wychodzeniu z partii nie ma mowy" -…

Z kolei Krzysztof Zasada został nominowany za cykl: „Dywersja na torach. Zanim zauważono wyrwę, przez tory przejechały trzy pociągi”. Reporter RMF FM informował wówczas o szczegółach dywersji na polskiej kolei w listopadzie 2025 r.

Akty dywersji na kolei. Zanim zauważono wyrwę, przez tory przejechały trzy pociągi Trzy pociągi przejechały przez uszkodzony fragment torów na trasie Warszawa-Lublin w miejscowości Mika na Mazowszu, zanim zauważono uszkodzenie - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wyrwę wykryto dopiero wtedy, gdy sygnał…

Krzysztof Zasada otrzymał także nominację za materiał: „Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ustalenia RMF FM”. We wrześniu br. dziennikarz RMF FM informował, że mogło dojść do podpalenia na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.

Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ustalenia RMF FM W środę wieczorem na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu pojawił się ogień - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu…

Marek Tejchman nominowany do nagrody Grand Press Economy

„Grand Press Economy to nagroda przyznawana dziennikarce lub dziennikarzowi wyróżniającym się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysoką jakością publikowanych materiałów” – można przeczytać na stronie internetowej konkursu.

Marek Tejchman wśród nominowanych do Grand Press Economy 2026 Marek Tejchman, dziennikarz Polsat News i Radia RMF24, jest wśród trzech osób nominowanych do Grand Press Economy 2026. Laureata poznamy podczas uroczystej gali 7 grudnia.

Marek Tejchman, prowadzący „Gospodarczy tydzień” w Radiu RMF24, został nominowany do tej nagrody za „kompetentne prowadzenie rozmów z politykami o gospodarce, zadawanie najważniejszych pytań i domaganie się konkretnych odpowiedzi. Prostym językiem pokazuje milionom widzów i słuchaczy, jak decyzje gospodarcze przekładają się na ich codzienne życie”.

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Grand Press – największy prestiżowy konkurs dziennikarski

Konkurs Grand Press organizowany jest od 1997 roku przez magazyn „Press”, a od 2023 roku wyłącznym organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press.

Konkurs składa się z dwóch części: nagród Grand Press przyznawanych za najlepsze materiały dziennikarskie w poszczególnych kategoriach (News, Dziennikarstwo śledcze, Publicystyka, Reportaż prasowy/internetowy, Reportaż i dokument audio, Reportaż telewizyjny/wideo, Wywiad, Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstw) oraz konkursu Dziennikarz Roku – jedynego w Polsce konkursu, w którym zwycięzcę wybierają sami dziennikarze.

Z kolei nagroda specjalna Grand Press Economy jest przyznawana od 2013 r. Otrzymuje ją dziennikarz lub redakcja wyróżniający się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów.

Przyznawane są też inne specjalne nagrody, m.in. Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego dla dziennikarzy sportowych, nagroda za książkę reporterską roku, nagroda za dziennikarstwo lokalne i regionalne, nagroda Grand Press Veritas za dziennikarstwo fact-checkingowe, nagroda Grand Press Digital and Technology za wykazywanie się „szczególną fachowością, kompetencją i rzetelnością materiałów dziennikarskich o środowisku cyfrowym i technologicznym”, a także nagroda Grand Press Kultura „dla dziennikarki/dziennikarza zajmujących się tematyką szeroko rozumianej kultury i sztuki”.

Zwyciężczynię lub zwycięzcę konkursu Dziennikarz Roku 2026 oraz laureatki i laureatów nagród Grand Press 2026 poznamy podczas uroczystej gali XXX edycji konkursu Grand Press. Gala odbędzie się 7 grudnia o godz. 20:30.