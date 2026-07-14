Pełczyńska-Nałęcz: Brak zmian ws. drugiego progu podatkowego będzie „ogromnym błędem”

RMF24

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się niedawno z ministrem finansów, by omówić pomysł podwyższenia drugiego progu podatkowego. W Porannej rozmowie w RMF FM powiedziała, że nie usłyszała odmowy, ale wskazanie, że musiałaby to być wspólna decyzja wszystkich liderów koalicji. Pełczyńska-Nałęcz i jej ugrupowanie stawia pytanie, czy premier Donald Tusk ma wolę, by to zrobić. Brak zmian określiła jako „ogromny błąd polityczny”, za który koalicja zapłaci. Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego mówiła także m.in. o możliwych zmianach w systemie emerytalnym.

Przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. To jest propozycja Polski 2050: podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32 proc. podatków bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do rajów podatkowych – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister Pełczyńska-Nałęcz.

To musi być decyzja całej naszej koalicji – z taką konkluzją wyszła zaś z poniedziałkowego spotkania z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa, i sprawiedliwa, to zrobią to, niestety, nasi następcy, którzy już to zapowiadają. To byłby ogromny błąd polityczny – stwierdziła rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Nowy CPN będzie potrzebny?

Dziennikarz RMF FM zapytał, czy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie będzie potrzebny nowy program „Ceny Paliw Niżej”. Niewykluczone – wskazała minister funduszy i polityki regionalnej. Jej zdaniem należy śledzić rozwój wydarzeń w spornym regionie.

Ograniczenie mediów społecznościowych dzieciom

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM pokazuje, że większość Polaków popiera zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

Zdecydowanie powinniśmy iść w tym kierunku – uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk apeluje, by sceptycy ograniczeń podjęli decyzję dla dobra kolejnych pokoleń. Osoby te wskazują m.in. że aby ograniczyć media społecznościowe dzieciom, dorośli będą musieli wylegitymować się w sieci, a co za tym idzie, ujawnić swoje dane.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

https://www.youtube.com/@RMF24Video