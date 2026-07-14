Zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich? Większość Polaków popiera nowe regulacje

Wyniki najnowszego badania „Puls Opinii” przeprowadzonego przez Opinia24 w dniach 6–8 lipca 2026 na zlecenie RMF FM roku pokazują, że 65 proc. respondentów popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Wśród nich 33 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 32 proc. „raczej tak”. Przeciwnych temu pomysłowi jest 22 proc. ankietowanych – 15 proc. odpowiedziało, że „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. 13 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Największe poparcie dla zakazu wyrażają kobiety (69 proc.), osoby powyżej 60. roku życia (70 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (76 proc.). Szczególnie wysokie poparcie widać także wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – aż 84 proc. z nich opowiada się za wprowadzeniem zakazu, z czego połowa „zdecydowanie tak”.

Z kolei największy sprzeciw wobec zakazu zgłaszają mężczyźni (28 proc.)- zwłaszcza młodzi w wieku 18–24 lata (49 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (31 proc.). W grupie wiekowej 25–59 lat przeciw jest 40proc. respondentów.

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Europa zaostrza przepisy dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci

Temat ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla najmłodszych staje się coraz bardziej aktualny także w innych krajach Europy. Od 2027 roku w Grecji dzieci poniżej 15. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych – to efekt projektu ustawy zapowiedzianego przez premiera Kyriakosa Micotakisa. Grecki rząd podkreśla, że nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania z internetu.

Wielka Brytania również planuje wprowadzić podobne rozwiązania. Od przyszłego roku osoby poniżej 16. roku życia nie będą miały dostępu do mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci.

Wielka Brytania odcina dzieci od mediów społecznościowych Wielka Brytania zakaże od przyszłego roku osobom w wieku poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Według premiera Keira Starmera chodzi o bezpieczeństwo młodych użytkowników internetu.

Francja także przyjęła kluczowy zapis projektu ustawy, który przewiduje zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. Za poprawką głosowało 116 deputowanych, przeciw było 23. Jeśli przepisy wejdą w życie, Francja stanie się drugim – po Australii – krajem z takimi regulacjami. W Australii od grudnia ubiegłego roku z mediów społecznościowych nie mogą korzystać osoby poniżej 16 lat.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci priorytetem dla rządów

Wprowadzenie nowych przepisów w krajach europejskich ma na celu przede wszystkim ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych. Rządy podkreślają, że bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu jest dla nich priorytetem.

W Polsce również trwają prace nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka w RMF FM zwracała uwagę, że zmiany nie powinny być przeprowadzane zbyt szybko, a realnym terminem ich wprowadzenia jest przyszły rok.

Debata na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz roli mediów społecznościowych w życiu najmłodszych nabiera tempa zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Wprowadzenie nowych regulacji może wkrótce stać się standardem na Starym Kontynencie.